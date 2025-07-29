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Жданов шокував прогнозом: як часто Росія може завдавати масованих ударів по Україні
Армія РФ за кілька днів легко може накопичити тисячу безпілотників, зокрема «Шахедів», для масованого удару по Україні.
Російська військова промисловість наразі здатна виробляти близько 230 ударних безпілотників на добу, зокрема бойові дрони та дрони-імітації, згідно з даними української розвідки. Це дозволяє РФ накопичити близько 1000 дронів лише за 3–4 дні — достатньо для потенційної масованої атаки по Україні.
Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Олег Жданов. Водночас, за його словами, запуск такої кількості дронів одночасно є технічно неможливим.
«Тут дуже легко порахувати. Щодоби вони випускають якусь певну кількість дронів. От вони три доби поспіль випускали 50-60-90 дронів. 230 мінус 90 — це 140 дронів пішло на склад. За три доби вже 450 дронів, плюс 230 вироблених поточної доби — це вже 680 дронів. І буквально 3-4 дні, щоб у них в розпорядженні була тисяча дронів. Але запустити її одночасно, вони, слава Богу, не здатні», — каже Олег Жданов.
Він пояснює, що наразі для цього необхідно проводити пуски безперервно протягом доби:
«Це нереально. От навіть минулої ночі було 320 дронів і три-чотири хвилі пусків для того, щоб досягти такої кількості дронів у повітрі. Так що тисячу підняти в повітря — це треба добу безперервно їх випускати. Це на сьогодні маловірогідно і фізично майже неможливо».
Ракетний удар по Україні 29 липня
Нагадаємо, армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 29 липня. Росія атакувала один з пенітенціарних закладів — виправну колонію №99. За останніми даними, загинуло 17 осіб, а 42 дістали поранення.
У Міністерстві юстиції України повідомили нові деталі про руйнування, стан поранених, а також де вони зараз перебувають.