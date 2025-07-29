Жданов шокував прогнозом: як часто Росія може завдавати масованих ударів по Україні

Олег Жданов / © ТСН

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Російська військова промисловість наразі здатна виробляти близько 230 ударних безпілотників на добу, зокрема бойові дрони та дрони-імітації, згідно з даними української розвідки. Це дозволяє РФ накопичити близько 1000 дронів лише за 3–4 дні — достатньо для потенційної масованої атаки по Україні.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Олег Жданов. Водночас, за його словами, запуск такої кількості дронів одночасно є технічно неможливим.

«Тут дуже легко порахувати. Щодоби вони випускають якусь певну кількість дронів. От вони три доби поспіль випускали 50-60-90 дронів. 230 мінус 90 — це 140 дронів пішло на склад. За три доби вже 450 дронів, плюс 230 вироблених поточної доби — це вже 680 дронів. І буквально 3-4 дні, щоб у них в розпорядженні була тисяча дронів. Але запустити її одночасно, вони, слава Богу, не здатні», — каже Олег Жданов.

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Він пояснює, що наразі для цього необхідно проводити пуски безперервно протягом доби:

«Це нереально. От навіть минулої ночі було 320 дронів і три-чотири хвилі пусків для того, щоб досягти такої кількості дронів у повітрі. Так що тисячу підняти в повітря — це треба добу безперервно їх випускати. Це на сьогодні маловірогідно і фізично майже неможливо».

Ракетний удар по Україні 29 липня

Нагадаємо, армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 29 липня. Росія атакувала один з пенітенціарних закладів — виправну колонію №99. За останніми даними, загинуло 17 осіб, а 42 дістали поранення.

У Міністерстві юстиції України повідомили нові деталі про руйнування, стан поранених, а також де вони зараз перебувають.

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