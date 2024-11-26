Здатна накрити всю Україну: нові деталі про ракету, якою РФ вдарила по Дніпру

Російська армія завдала удару по Україні експериментальною балістичною ракетою. Ця зброя потенційно може нести ядерну бомбу.

Що відомо про російську ракету, чи можливо збити її множинні боєголовки і чого прагне Путін – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Що це за зброя і в чому її небезпека

Вранці, 21 листопада, окупанти вперше випустили по Україні експериментальну балістичну ракету, яка потенційно може нести ядерну бомбу. Удар прийшовся по Дніпру.

Одразу після удару експерти повідомляли, що йдеться про ракету РС-26 "Рубеж". Повітряні сили не підтвердили це, але й не спростували.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використала нову ракету, яка за характеристиками є балістичною зброєю.

"Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів", - сказав він.

Володимир Путін заявив, що його армія випустила експериментальну гіперзвукову ракету "Орешнік". Однак у Головному управлінні розвідки України заявили, що ракетний удар, ймовірно, було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр". Очільник розвідки зауважив, що "Орешник" – це назва науково-дослідної роботи, а насправді система, з якої був удар по Дніпру, називається "Кедр".

Летіла ця ракета до міста 15 хвилин. У ракети було шість бойових частин з шістьма суббоєприпасами. Раніше випробування ракетного комплексу "Кедр" відбувалися на "4 державному центральному міжвидовому полігоні РФ" у м. Капустін Яр, Астрахансьої області, у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що "Кедр" — це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї.

"Ще раз кажу – ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але це дослідний зразок і ще не серійний виріб, слава Богу. Те, що росіяни використали її в без'ядерному варіанті – це, як-то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім з глузду з’їхали", - сказав він.

Ракета "Орешник": що про неї відомо

Військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що для виправдання удару по Дніпру, завданого, ймовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою, яка асоціюється з ядерною зброєю, президенту РФ Володимиру Путіну довелося вигадувати випробування "новітньої" ракетної системи "Орешнік", про яку раніше ніхто й ніколи не чув.

Зі слів експерта, у другій половині дня 21 листопада на російських майданчиках почали поширювати повідомлення, яким виправдовували удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не МБР, а балістична ракета середньої дальності — БРСД.



На думку експерта, господар Кремля після скоєного зрозумів, що зробив, і які можуть бути наслідки після того, як експертиза точно встановить, яка ракета була застосована по Дніпру.

Ракета "Рубіж": що це таке і в чому небезпека

Але повернімося до ракети РС-26 "Рубіж". Бо саме цією ракетою настрашили не тільки Україну, але й увесь світ. РС-26 "Рубіж" — це міжконтинентальна балістична російська експериментальна ракета. Подробиці про цей вид зброї розповів у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

"Це експериментальна ракета, яка розробляється і не проходила державні іспити. Росія намагається модернізувати комплекс "Ярс". "РС-24" у них була ракета. Вони трішки зменшили дальність, зменшили вагу пускової установки і розробляли цю ракету. Але 2017 року програма була згорнута — перевага була надана комплексу "Авангард". Вони намагалися 2019 року її відновити, але, мабуть, гроші пішли на підготовку до вторгнення", - сказав експерт.



З його слів, у російської армії є кілька експериментальних ракет, які виготовлялися для навчань. "Рубіж" — це ракета середньої дальності, від 2000 до 6000 кілометрів. Пускова установка у неї мобільна. До речі, коли вони почали розробляти цей комплекс, Сполучені Штати саме через цю ракету обвинувачували Російську Федерацію, бо вони порушують договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Жданов зазначив, що "Рубіж" - це три ракети "Іскандер". Ба більше, у неї точність як у балістичної ракети — 150 метрів відхилення від розрахункової точки. Вона не влучає точно в об'єкт, вона просто може бахнути як фугасна бомба великої потужності по об'єкту. Втім, за його словами, головна проблема не в самій ракеті та її вибуху.

"Проблема в тому, що Путін хоче продемонструвати всьому світу, що він готовий застосовувати ракетні війська стратегічного призначення", - уточнив він.

Для таких ракет, з його слів, фугасна головна частина випускається в штучних екземплярах тільки для здійснення навчально-бойових пусків і тренування розрахунків. А основна головна частина — це ядерний заряд. Ця ракета може гарантовано накрити всю територію України, будь-яку точку. У нас країна максимум 1300 км завширшки, плюс Астрахань — приблизно стільки ж від нашого кордону. Мінімальна дальність дозволяє бити майже по всій території, каже Олег Жданов.

За його даними, "Рубіж" втричі потужніший балістичної ракети "Іскандер-М", а отже і може завдати втричі більше руйнування. Наша протиракетна оборона безсила проти цієї ракети, резюмує Жданов. Однак, експерти зазначають, що протистояти такому комплексу у верхніх шарах атмосфери може хіба що американський THAAD.



Зеленський звернувся до світу

Зеленський закликав світ діяти, бо балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І зауважив, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї по території РФ стало якимось новим нашим кроком. Зеленський також визнав, що сильної реакції світу немає, а саме на це і сподівався Путін.

Нагадаємо, Росія застосувала по Україні балістичну ракету "Орешнік".

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо безпека РФ буде під загрозою, а той, хто вважає, що по російській території можна бити ракетами без наслідків — ненормальний.

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