“Здавалося, що я в дурдомі”: розвідник розповів про кімнату допитів у російському полоні, де душили і підвішували

Український розвідник Олександр Нємков пробув у російському полоні 120 днів і схуд там на 40 кг. Він розповів, що прямо під його камерою в Таганрозі була розташована кімната допитів, де росіяни душили українських військових пакетами, били током та підвішували у наручниках.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua він розповів, що жахливі крики розпочиналися кожного дня о восьмій годині ранку.

“Хтось кричить, когось катують, током б’ють. Цілий день до самого вечора така процедура відбувається. Після того все завершується, відбій, і знову зранку все те саме. І так майже кожен день”, — розповів Олександр Нємков.

За його словами, через декілька тижнів у полоні починаєш звикати до побоїв та не реагуєш на це. Військовий каже, що намагався не думати ні про що, просто відключався.

“Мене викинули, побили, закинула назад до камери, я собі далі стою, про щось своє думаю. І все. З криками і цією всією обстановкою у мене більше складалося враження, що я десь в дурдомі знаходжуся, тому що неадекватна поведінка персоналу, крики тільки на таку думку наводять. Я розумів, що жоден з тих людей, який намагався мене принизити і катувати, він мене в полон однозначно не зміг би взяти самостійно, навіть в бою у нього б це ніколи не вийшло б. Тому я тішив себе цією думкою”, — розповів Олександр Нємков.

Він каже, розумів, що може залишитися в полоні на роки, тому намагався жити одним днем, щоб не засмучувати себе.

“Сьогодні ми день прожили, подивилися в стіну і трішки поїли, на тому і достатньо... Підвішували хлопців, на руки одягали наручники, душили пакетами — це стандарт просто був, били током, давали мінімум їжі. Вже був момент, коли я одягав робу цю на себе, і вона мені важка просто була”, — каже Олександр Нємков.

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