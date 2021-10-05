"Здавати" у нас не прийнято": дружина затриманого у Грузії за допомогу Саакашвілі розповіла деталі

Жінка твердить, що знайомі з політиком не були, а підвезли його чоловік і син з добрих намірів.

Дружина затриманого Зураба Цоцорія і мати Шалва Цоцорія - Віра, яких затримали за надання транспорту Саакашвілі, коли той прибув до Грузії, запевняє, що раніше родина не була знайома з політиком, але підтвердила, що квартира чоловіка, у якого Саакашвілі був затриманий, належить їхньому родичу.

Про це жінка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

«Не маємо стосунки до політики, до Міши, ні до кого. З Поті, в інше село, то так, вони привезли, але також не знаю, не можу стверджувати... Ми просто звичайно сім’я робітників, чоловік, я, син – робітники звичайні. Працюють в порту, але до пропускного пункту жодного стосунку не мають», - твердить жінка.

На питання, чи знайомі вони були із Саакашвілі, запевнила, що ні, припускає, що просто політик можливо попросився підвезти, а за грузинськими традиціями в допомозі не відмовляють. «І навіть, якщо б впізнали Мішу, "здавати" у нас такого немає, не прийнято», - запевняє Віра.

Жінка твердить, що адвоката до затриманих чоловіка і сина допустила, і у них все добре, але ось у неї контакту із рідними немає. До того ж, вона запевняє, що зараз зовсім перестала виходити на вулицю, через усі переживання почалися проблеми зі здоров’ям, довелося навіть відімкнути телевізор, щоб не отримувати про рідних негативну інформацію.

Водночас жінка підтвердила ТСН, родина Цоцорія є родичами Елгуджа Цомая, який також був затриманий в рамках справи про незаконний перетин державного кордону експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. Цомая належала квартира в Тбілісі, в якій Саакашвілі був затриманий 1 жовтня.

Сьогодні, 5 жовтня, тбіліський міський суд залишив ухвалений до остаточного розслідування Шалву та Зураба Цоцорія, які звинувачуються у наданні допомоги Саакашвілі, що таємно повернувсядо Грузії.

Батько і син Цоцорія - співробітники порту Поті. Слідство стверджує, що на власному автомобілі вони «забезпечили транспортування» експрезидента, «до місця призначення» - в одне з сіл муніципалітету Абаша в Західній Грузії.

3 жовтня обидва чоловіки були затримані. Прокуратура висунула їм звинувачення за статтею 375 КК Грузії - «приховування тяжкого злочину». Злочин передбачає позбавлення волі на термін від одного до чотирьох років.

Нагадаємо:

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування. У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Міхеіла Саакашвілі, наголосивши, що не допустить дестабілізації в країні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання