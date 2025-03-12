Здичавілі корови під Чорнобилем: звідки взялися і як пережили зиму (фото)

Вони вже майже схожі на тура, дикого пращура домашньої корови. Унікальні мешканці Чорнобильського заповідника – здичавілі корови – пережили зиму, але поголів'я в череді скоротилося.

Звідки в зоні відчуження взялися безхазяйні корови та як вони навчилися виживати без людей, розповіла кореспондентка ТСН Валентина Доброта в сюжеті.

Стадо здичавілих корів базується поряд із селом Лубянка в Поліському районі Житомирської області. Якщо звідси вони й відходять, то лише на кілька кілометрів, бо колись саме тут їхні пращури жили у господарів.

З працівниками Чорнобильського заповідника в пошуках великої рогатої худоби ми розходимося в різні боки. Свіжі сліди перебування поголів’я скрізь. Та на їхні пошуки знадобилися час і досвід.

Микола Забродін каже: поголів’я саме відпочиває. І щоб не налякати, ми обережно підходимо до здичавілого табуна.

Здичавілі корови під Чорнобилем / Скриншот із відео ТСН

Побачивши сторонніх, бугаї насторожуються. Корови з телятами взагалі тікають. Та у биків перемагає цікавість, і на перший обережний контакт між худобою і людиною знадобилося кілька хвилин. Щоправда, з останнім шматком хліба дружба закінчилася. Корови швидко ховаються у чагарниках.

Науковець Сергій Жила за тваринами в чорнобильській зоні спостерігає роками. Каже, від домашніх тварин вони генетично не відрізняються. Але стадо вже формується у дику структуру. Ми побачили трьох бугаїв, та згодом має залишитися один. Решта самців повинні піти.

“Вони мають створити стадо холостяків. Це так заведено, вони будуть існувати в цьому стаді, але це покаже час. Поки що не визначилися головні. Чи все таки бики примкнуть до стада, чи все такі головний бик їх вижене. Поки що там ідуть такі протиріччя, бійки”, – каже Сергій Жила.

Через подібну сепарацію пройшли й коні Пржевальського. До чорнобильського заповідника їх завезли в порядку експерименту 25 років тому. Спочатку жеребці та кобили трималися купи. А потім головний самець позбувся конкурентів. І тепер у заповіднику кілька табунів коней. Степова тварина цілком освоїлася у лісах зони відчуження.

“Коні розмножуються гарно, великі табуни, і їх багато табунів. До 50 конів на своїй території – це 50 га заповідник, загальна зона Чорнобильського – 226 тисяч га”, – каже керівник Корогодського ПНДВ Чорнобильського заповідника Андрій Андрущенко.

У здичавілих корів до окупації Чорнобильської зони теж не було проблем з потомством. Та за три роки стадо скоротилося на 8 голів. Сергій Жила підозрює, що тварини могли просто стати жертвами війни.

“На жаль, коні, корови, вони мають таку велику вагу і передні кінцівки, коли тварина ступає на міну, відриваються. Зараз є велика прбоема заплутування тварин у колючому дроті. Він розрізає, тварина потрапляє, і вони не можуть самі вибратися”, – каже Сергій Жила.

Зазвичай корови зиму переживали нормально. Здичавілій худобі треба не так багато харчів. Суха трава, молоді гілочки дерев і навіть барвінок. Доїти їх теж не потрібно. Молоко винятково для вигодовування телят.

Галина Волошина – одна з п’ятдесяти самоселів чорнобильської зони. Вона приятелювала з жінкою, корови якої після смерті господарки і стали основою здичавілого стада. Пані Галина каже: поміж звірів людям не так страшно, як було під час російської окупації.

За спостереженнями самоселки, в зоні зникли дикі кабани, коні Пржевальського не соромляться заглядати через паркан, а лисиці вже ледь не ручні.

Коні під Чорнобилем / Скриншот із відео ТСН

Поведінка колись домашніх корів уже теж змінилася докорінно. На думку науковців, у цього стада норов уже характерний для вимерлого тура. Це дикий предок домашньої корови. І вони цінні для відновлення природи. Великі травоїдні з'їдають траву, як газонокосарка, і тим самим формують більш стійкий до пожеж ландшафт.

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