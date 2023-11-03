Здивували військових США: воїни ЗСУ розповіли про збивання крилатої ракети з нової системи ППО

Воїни ЗСУ вдосконалили ЗРК Avenger, щоб ще ефективніше збивати російські цілі. Їм із цієї системи ППО, яка призначена для збивання літаків і вертольотів, вдалося знищити крилату ракету, яка летіла в бік Києва.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ЗРК Avenger лише кілька місяців тому приїхав до України. Ця система ППО здатна збивати російські ракети й "Шахеди". Вона розміщена просто в багажнику Hummer. Саме звідси і збиває ворожі об’єкти. В екіпажі машини двоє – водій "Дід Горинич" та оператор Сергій, який стріляє по повітряних цілях.

"Коли йде сигнал тривоги, ми виїжджаємо на свій сектор і чекаємо, коли до нашого сектора зайде ракета чи "Шахед", – каже Сергій.

Військовий Сергій

Наводитися на ціль і стріляти треба вручну. Це – складніше, ніж, наприклад, в автоматичній системі Patriot. Тож у Сергія є лиш 10 секунд, аби ухвалити рішення, чи буде його постріл вдалим і він зіб’є ворожий об’єкт.

Ця машина ефективна вночі, коли літають "Шахеди", оскільки тут є тепловізор.

"Avenger лише кілька місяців, як приїхав до України прикривати наше небо. Такі стоять на озброєнні морських піхотинців США. Щоправда, там їх використовують для збиття літаків і гвинтокрилів. Та українські воїни перевершили спроможності цієї машини і збили з неї російську крилату ракету", – каже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Саме з цієї системи ППО Сергій і приземлив російську крилату ракету "земля-повітря", яка летіла в бік столиці.

"Тут питання, що сім’ї у всіх є. Але ж ми збиваємо, бо ж не знаємо, куди "Шахед" чи ракета летить", – каже Сергій.

ЗРК Avenger

У США дуже здивувалися такому результату, а тому навіть прислали свою делегацію, яка вирішила детальніше проаналізувати успіх українських захисників.

Українських захисників за їхню роботу також нагородив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, артилеристи ЗСУ розповіли про атаки окупантів на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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