Здіймався стовп чорного диму: у центральному парку Вінниці згорів дитячий атракціон

Потерпілих внаслідок пожежі немає.

У середмісті Вінниці в центральному парку горів дитячий атракціон. Зайнялося пізно увечері 2 червня, на щастя, минулося без жертв.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

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Стовп чорного диму було видно за кілька кварталів. Вогонь мало не перекинувся на інші атракціони та мінізоопарк за десять метрів від епіцентру. За пів години пожежу загасили.

У результаті пожежі вогнем знищено дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.

Відвідувачів не було і обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлює поліція. Не виключають як закорочення, так і підпал.

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Новини України: у вінницькому парку горів дитячий атракціон

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