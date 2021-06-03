Здіймався стовп чорного диму: у центральному парку Вінниці згорів дитячий атракціон

Потерпілих внаслідок пожежі немає.
У середмісті Вінниці в центральному парку горів дитячий атракціон. Зайнялося пізно увечері 2 червня, на щастя, минулося без жертв.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.
Стовп чорного диму було видно за кілька кварталів. Вогонь мало не перекинувся на інші атракціони та мінізоопарк за десять метрів від епіцентру. За пів години пожежу загасили.
У результаті пожежі вогнем знищено дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.
Відвідувачів не було і обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлює поліція. Не виключають як закорочення, так і підпал.