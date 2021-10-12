"Здійсни мрію": проєкт 1+1 допоміг маленькій Ані з Прикарпаття, яка народилася з парезом Дюшена-Ерба

"Здійсни мрію": проєкт 1+1 допоміг маленькій Ані з Прикарпаття, яка народилася з парезом Дюшена-Ерба

Дівчинка перед масажем має приймати ванну. Телеканал 1+1 зробив сім'ї подарунок — ванну кімнату з теплою водою.

Замість іграшок та ґаджетів про теплу воду вдома у своїх 5 років мріяла Аня Гнатишин з прикарпатського села Угринів. А допомогли їй глядачі ТСН та фея. Фея та куратор проєкту 1+1 "Здійсни мрію" Лідія Таран. Мама Ані зателефонувала у проєкт і розказала про біду доньки та її мрію. Зустріч з Лідією Таран відкладалася через карантинні обмеження, але коли вона сталася, родину Гнатишиних очікував неймовірний сюрприз.

Про це йдеться 12 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Двері, метапластикові вікна, опалення, тепла підлога, відремонтовані кімнати, а найголовніше — ванна кімната з теплою водою, про яку так мріяла 5-річна Аня Гнатишин. Цей подарунок сім’ї зробив телеканал 1+1 у межах проєкту "Здійсни мрію".

Кураторкою є телеведуча ТСН Лідія Таран. Саме їй зателефонувала мама 5-річної Ані з Франківщини. Дівчинка народилася з парезом Дюшена-Ерба. Її права рука майже не розвивається, дитину часто мучать болі. Лікування та чисельні реабілітації дають результат, але навіть перед звичайним масажем вона має приймати ванну в теплій воді. Раніше відрами носили воду, гріли кип’ятильником або на електроплиті.

Мама Ані зателефонувала до проєкту "Здійсни мрію". Але в 1+1 вирішили не лише зібрати кошти на оздоровчу реабілітацію, а й допомогти з мрією дівчинки. А заодно зробити у будинку ремонт. Перевіряла перебіг робіт особисто Лідія Таран. А поки тривали будівельні роботи, Гнатишиних переселили до готелю.

Тим часом, Лідія Таран їде вперше зустрітися з Анею. Який сюрприз чекає на неї, дівчинка навіть не здогадується. У компанії своєї омріяної феї, Аня та її молодша сестричка проводить пів дня. Катаються на дитячому потязі, оглядають диких звірів, бавляться в інтерактивному музеї.

А потім — довгоочікуваний сюрприз, просто у прямому ефірі програми "Сніданок". Родина Ані очам своїм не вірить, що тепер такий вигляд має їхня домівка. А все, кажуть вони, завдячуючи глядачам ТСН, проєкту "Здійсни мрію" і ще одній феї.

Новини України: проєкт "Здійсни мрію" допоміг маленькій Ані з прикарпатського села

Нагадаємо, що завдяки проєкту "Здійсни мрію", 10-річний Марко, який здолав лейкемію, поганяв на спорткарі "із димом".

Раніше Наталія Мосейчук допомогла хлопчику з рідкісною генетичною хворобою побачити море.

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