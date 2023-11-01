Здійснили мрію: у Карпатах діти 18 км несли свого 16-річного однокласника на вершину гори

У Карпатах школярі 18 кілометрів несли на руках свого 16-річного однокласника на вершину гори Шпиці. Таким чином підлітки хотіли здійснити мрію хлопця.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

16-річний Павло Липовський пересувається на кріслі колісному через спінальну м’язову атрофію. Рідкісне генетичне захворювання встановили надто пізно, щоб зробити рятівний укол. Рік тому хлопець змушений був сісти на візок, бо хвороба почала прогресувати. Із хлопцем весь цей час були його друзі.

Діти допомогли хлопцю піднятись на гору

Коли клас Павла вирушив до Карпат, школярі переконали хлопця піти разом з ними, хоч він цього і не хотів робити.

"Я був проти. Але мене взагалі вмовив Андрій і всім дав мотивацію", - каже Павло Липовський.

Павло Липовський.

Коли школярі рушили на гору Шпиці, залишати Павла самого відмовилися і вирішили по черзі нести хлопця аж на вершину.

"Розрахували перед цим час, що в нас є 9 хлопців і вони нестимуть Павлика", - каже організаторка поїздки, вчителька географії Наталія Галалюк.

Діти кажуть, що найскладніше було дорогою на вершину, проте від своїх планів вони не відмовилися. Дорогою на Шпиці школярі робили зупинки і під час однієї з таких Павло зателефонував мамі і дуже її здивував новиною, що він йде на гору.

Мати Павла каже, що друзі у хлопця дуже надійні та людяні.

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"Це мій тил. Чесно скажу. Спокійно їх залишаю. Вони і поприбирають, і їсти наварять, і організують", - каже мати школяра Яна Липовська.

Уже незабаром на Павла чекає складна операція. Хлопець сподівається, після неї його стан бодай трохи поліпшиться і він наважиться з друзями на нові мандри.

Підйом на гору

Павлу необхідна дороговартісна операція на хребті, щоб хоч трохи його вирівняти. Оперуватимуть у Львові. На операцію потрібно 500 тисяч гривень Збір коштів на операцію проводить Липовська Яна Леонідівна (мама Павла)

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