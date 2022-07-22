Долар по 40, пальне по 60: на що чекати українцям після послаблення курсу гривні

НБУ послабив курс гривні на чверть, тож відтепер офіційний курс - 36 гривень 57 копійок за долар. Першими на це рішення відреагували обмінники, там курс основних валют різко стрибнув угору.

У Нацбанку запевняють, що сплеск тимчасовий. Однак не приховують, що зниження курсу гривні відіб'ється на цінах, і в першу чергу - на пальне, йдеться в ТСН.

Від початку російського вторгнення Нацбанк, аби запобігти спекуляції, скасував змінний курс та запровадив фіксований. П'ять місяців гривня на ринку слабшала, однак офіційний курс залишався незмінним. Через це недоотримували, наприклад, ІТ-фахівці, які, маючи заробіток у валюті, втрачали на конвертації. Та й загалом, п'ять місяців офіційний курс тримали станом на 24 лютого. Штучно тримати його далі, спалюючи заради цього валютні резерви, було не можна, пояснюють у Нацбанку.

«Рішення НБУ від перших годин війни зафіксувати курс гривні на рівні 29,25 гривні за долар США допомогло забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу залишається стабілізатором економіки і сьогодні. Водночас війна триває вже майже 5 місяців, і за цей час відбувалися суттєві зміни в українській та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс на рівні 24 лютого вже не відповідав реальності. Ми здійснили разову корекцію офіційного курсу гривні до долара та зафіксували його на новому, стійкішому рівні», - зазначили в Нацбанку.

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Звісно, на готівковому ринку валютний курс був значно вищим і до такого кроку НБУ. Чому ж тоді гривня ще більше здешевшала в обмінниках? Фахівці вважають, ринок шукає нову точку рівноваги і за кілька днів має стабілізуватися.

«Сорок - це на продаж. А купівля так і лишилась 37 грн. Тобто той, хто зараз почне панікувати і побіжить до обмінного пункту, він купить дуже дорогий долар. І за тиждень не буде знати, що з ним робити... Якщо офіційний 36,6, то ринковий буде коливатися близько 38 гривень», - переконують фахівці.

Щоби зменшити попит на валюту, а відтак і тиск на гривню, Нацбанк запровадив нові обмеження на операції за кордоном. Картковий туризм більше-менш не матиме сенсу.

Бо знімати готівкову валюту з гривневих карток за кордоном можна буде лише в рамках нового ліміту: 12 з половиною тисяч гривень на тиждень. Стеля переказів з картки на картку за кордон - 30 тисяч гривень на місяць у валютному еквіваленті. Придбання та розрахунки за кордоном з усіх карток одного власника обмежили лімітом у сто тисяч гривень.

Зниження офіційного курсу гривні на чверть означає і відповідне здорожчання імпорту. Наприклад, бензин може здорожчати до 60 гривень, прогнозують експерти. Решта імпортних товарів зросте в ціні на 10-20%.

«Насамперед, продукти харчування, які завозяться з меншим терміном зберігання. Бо якщо раніше це було за офіційним курсом 29,5 для критичного імпорту, то зараз це буде під 37 уже. Потім будуть зростати ціни на медикаменти імпортні», – пояснюють експерти.

НБУ вже погіршив прогноз інфляції та очікує зростання цін впродовж цього року на 31 відсоток. А економіка скоротиться на третину. Надалі і курс, і ціни найбільше залежатимуть від завершення війни. Якщо війна триватиме і взимку, економічна ситуація погіршуватиметься далі.

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