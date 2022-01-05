Здорожчання січня: яких новацій варто очікувати в платіжках та кому новий рік додасть зарплат та пенсій

Здорожчання січня: яких новацій варто очікувати в платіжках та кому новий рік додасть зарплат та пенсій

У 2022 році на українців чекають зміни в економічному житті.

Від 1 січня зросли тарифи на холодну воду та транспортування газу. Деякі категорії пенсіонерів отримають нові розрахунки на пенсію, а вчителі та медики – підвищення зарплати.

Про те, наскільки суттєві зміни варто чекати в платіжках - 5 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, від нового року українцям за воду доведеться платити більше. За куб замість 25 гривень доведеться платити 30. Економісти пояснюють що вода дорожчає в січні через підвищення цін на електрику.

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"Більшість водоканалів, а їх є 45, куди подавали власне цю заявку, зіткнулися з різким підвищенням вартості електроенергії. І там зростання становить від 40 до 60%. Електроенергія є основною затратною частиною води - водопостачання і водовідведення", - пояснює директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

У кожному регіоні ціна - різна. Найдорожча вода в Кропивницькому, Ужгороді та Житомирі. Найдешевша - в Харкові, Вінниці та Львові. Спеціаліст пояснює, що така різниця зумовлена логістикою. Що далі джерело води – то вищі й тарифи.

В уряді вкотре наголошують, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи переглядати не будуть. Кажуть, що працюють над програмою енергоефективності. Обіцяють підвищення зарплат медикам і вчителям. Також від 1 січня зростають прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. Своєю чергою це впливає на зростання пенсії та виплат, які прив’язані до цих величин: зарплати деяких чиновників, суддів, стипендії студентів та допомоги на дитину.

Від початку року зросли тарифи на холодну воду та транспортування газу | Новини України

А також зростуть і деякі штрафи, прив’язані до мінімальної зарплати, та судовий збір.

До 10% зростуть і деякі державні послуги: оформлення паспортІв та ID-карток, отримання водійських посвідчень та послуги з реєстрації автомобілів.

Раніше експерти розповіли, скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня.

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