"Здригнулася підлога, хиталося ліжко": жителі Західної України розповіли, як відчули землетрус

Підземні поштовхи було відчутно, як у приватних будинках, так і в багатоповерхівках.

Землетрус стався о 6:18 за місцевим часом. Його дуже добре відчули на Тернопільщині, епіцентром стало село Нагоряни.

Як йдеться у випуску ТСН, магнітуда поштовхів - 4,3 бала.

Хоча Тернопіль за 100 кілометрів від Нагорян, містяни добряче налякалися.

"Я його відчула і сама. Землетрус мене розбудив, бо почало хитатися ліжко", - розповідає місцева жителька.

Новини України: на заході стався землетрус - як відчули його місцеві жителі

За словами свідків події, від підземних поштовхів здригалася земля, добре це відчутно було у власних помешканнях.

"Я в той час спав, а дружина, відчула, що були поштовхи. Відчув поштовх, так ніби здригнулася підлога", - розповідають мешканці Тернопільщини.

В соцмережах люди писали, що особливо сильно трусило у багатоповерхівках. Дверцята меблів відчинялися, посуд дзенькав, ліжка совалися. Окрім Тернопільської області, поштовхи відчули також на Прикарпатті, Львівщині та Хмельниччині.

За попередньою інформацією, землетрус стався на глибині 10 кілометрів.

Нагадаємо, землетрус зранку, 23 вересня, відчули жителі України у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницький і Чернівецькій областях. У соцмережах люди розповіли, як проснулись від підземних поштовхів.

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