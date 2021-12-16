Зелена красуня: скільки коштують ялинки в Україні та як обрати новорічне дерево

Коли принесете її додому, про неї треба піклуватись.
Купуй, котра зеленіша: Україні запрацювали ялинкові базари. Лише в Києві відкрилося близько двох сотень ярмарків. І за прогнозом лісгоспів українці куплять цього сезону до півмільйона дерев, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 15 грудня.
Продавці напоготові: боротьба за покупців стартувала. Вже в перші години роботи ялинкових базарів - клієнтів не бракує. Ялинок тут - на будь-який смак.
Насправді кажуть продавці, критерії є: краще брати - яскраво-зелену. І смола на ній має бути свіжою.
Цьогоріч ялинки дорожчі ніж минулого року. У лісгоспах за заввишки в метр правлять до 100 гривень. Вищі - дорожчі. Їх тут вирощують спеціально для вирубки. Тож якщо піклуєтесь про довкілля, не підтримуйте браконьєрів - закликають лісівники. На ярмарках ці ялинки продають дорожче.
ЇЇ висота майже 6 метрів - це найдорожча ялинка, котру журналісти знайшли в Києві – 35 тисяч. Її привезли з Данії. Якщо добре придивитись, то вона трохи густіша ніж наша. І запах має трохи легший, бо менш смоляниста. У неї, навіть, голки - не колючі.
Але вибрати ялинку ще не все, кажуть тутешні знавці. Коли принесете її додому, про неї треба піклуватись. Підрізати стовбур на кілька сантиметрів, поставили її у відро з водою. Дерево має набратись вологи. Коли прикрашатимете - місце краще обрати біля вікна і чекати свята.
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Журналіст Іван Ільницький.