Зеленські зізналися, чи відвідують психолога і як долають стрес

За словами Олени Зеленської, відновлювати життєві ресурси їй допомагає спорт, а також вона встигає почитати.

Президент України Володимир Зеленський та його дружина, перша леді України Олена Зеленська не звертаються за допомогою до психолога.

Про це вони розповіли в інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву ексклюзивно для ТСН.

"Ми не втомлені, ми не маємо права", - відповів на запитання про втому президент, додавши, що не має персонального психолога, до якого він міг би звертатися.

Олена Зеленська додала, що президент під час війни не може відвідувати такі сеанси, оскільки це потребувало б розповідати сторонній людині про все, що його хвилює.

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“Процес психологічний неможливий, щоб повністю не розповідати всю інформацію. Президент держави не може цього робити. У мене також немає психолога”, - зазначила вона.

Перша леді при цьому зазначила, що вони з чоловіком намагаються вільний час проводити разом, а також спілкуються з дітьми, щоб цікавитися їхніми справами.

“Ми намагаємося побути разом кожної вільної хвилини, поговорити з дітьми, заглибитися в їхні процеси, запитати і відчути, що ми не втрачаємо цей імпульс і те, що ми все таки впливаємо на їхнє життя”, - сказала вона.

За словами Олени Зеленської, відновлювати життєві ресурси їй допомагає спорт, також вона встигає почитати. Зараз вона читає книжку Вікторії Амеліної “Дім для Дома”, де описується Львів дев’яностих років.

“Печальна історія, що Вікторія загинула і більше нічого не напише”, - зауважила перша леді.

Володимир Зеленський зізнався, що літературні твори читати не встигає.

“Я читаю більше документів, кожного дня починаю і закінчую з великої кількості документів. Документи, цифри, карти”, - зазнався він.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica розповіла, що в її чоловіка часто болить спина через великі фізичні та емоційні навантаження.

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