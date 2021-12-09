Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами Німеччини та Франції - голова ОПУ

Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами Німеччини та Франції - голова ОПУ

Ця зустріч стане ще одним кроком до проведення саміту лідерів Нормандського формату.

Наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомив 9 грудня голова Офісу президента України Андрій Єрмак у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Голова ОПУ наголосив на тому, що Німеччина і Франція як партнери України протягом останніх років дуже багато зробили для мирного врегулювання на Донбасі.

“Думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і новим канцлером Німеччини. Думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів Нормандського формату”, - повідомив Андрій Єрмак.

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Він також додав, що США ухвалили для себе чітке рішення бути активним гравцем у цьому процесі.

“Вони [Сполучені Штати] дуже зацікавлені у тому, щоб в Україну прийшов мир”, - наголосив голова Офісу президента України.

Нагадаємо, Німеччина та Франція хочуть провести нормандську зустріч міністрів закордонних справ у найкоротші терміни. Також дипломати сподіваються на підтримку їхньої пропозиції й іншими учасниками нормандського формату.

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