Зеленський анонсував час завершення будівництва меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору

Також заявив про про місце для вшанування пам'яті жертв Голокосту.
Зеленський наголосив про важливість пам'ятати минуло задля руху у майбутнє і нагадав про будівництва меморіальних комплексів для вшанування скорботних часів в історії України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня.
"Ми будуємо меморіальні комплекси Бабин Яр. Наступного року ми завершимо будівництво меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Спільна пам'ять, спільний біль - це те, що нас об'єднує і робить сильніше", - зазначив Зеленський.
Зеленський окремо зазначив, що основними носіями минулого є люди поважного віку, яким він пообіцяв осолбливу турботу. І зокрема фінансові надбавки до пенсій.
Додав президент, що зараз приділяється і особлива увага і науці. Національний фонд дослідження - наукові розробки, знову почали отримувати значне фінансування