Чи був Зеленський готовий до припинення вогню: в ОП прокоментували повідомлення ЗМІ

Видання Corriere Della Sera опублікувало матеріал про те, що нібито президент Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу. Втім, в його Офісі це спростовують.

Про це повідомили ТСН.ua в Офісі президента.

"У нас є Формула миру. Там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир. Саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України. План перемоги, який цими днями буде представлений Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру", - наголосили в ОП.

Матеріал Corriere Della Sera

Автори статті пишуть, що Зеленський зараз хоче переконати європейців на політичному рівні. Він знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, адже це дуже непопулярно для будь-якого українського політика.

"Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії – без визнання нового офіційного кордону – в обмін на певні зобов’язання Заходу. По-перше, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам. Але з Риму, Парижа та Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання", – йдеться у статті.

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