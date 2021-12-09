Зеленський дізнався подробиці розмови Байдена з Путіним, - голова ОПУ

Темою телефонної розмови американського та українського президентів був онлайн-саміт Байдена та Путіна.

Під час телефонної розмови очільника держави Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, яка відбулася в четвер, 9 грудня, однією з головних тем був онлайн-саміт американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

“Президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт з президентом Росії Путіним”, - сказав голова ОПУ.

Окрім того, за його словами, президенти обговорили й інші питання.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена, які тривали 2 години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

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