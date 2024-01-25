Зеленський до і після повномасштабного вторгнення: як змінилась людина, якій весь світ аплодує стоячи

В українського президента день народження. Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 46 років. У минулому — успішний комік, а нині сильний глава держави, якому стоячи аплодує увесь світ.

Як Зеленського змінила війна і зовнішньо, і внутрішньо, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

День народження у президента

Володимир Зеленський 25 січня святкує 46-річчя. Комік у минулому, а нині 6-й президент України. Ніхто не очікував, що главою держави стане він. В правильності цього рішення багато хто сумнівався, втім зараз поява Зеленського зриває аплодисменти усіх найуспішніших політиків світу, та й українців він також вразив.

Але про все по черзі. Зараз Володимир Олександрович носить бороду, зрідка усміхається і в його погляді стало менше безтурботності й гумору. Хоча саме він раніше з екрану телевізора веселив українців.

Колись кар’єрний шлях Зеленського розпочався зі звичайного КВК у рідному Кривому Розі під назвою: “Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит”, члени якого потім і створили “95-й квартал”. Вже там Володимир став капітаном, актором і автором більшості номерів.

З 2003 року команда разом із Зеленським з’являється на телебаченні уже як “Студія Квартал-95”. 2005 року команда створює шоу “Вечірній квартал”, в якому Володимир Зеленський постає ідеологом, автором, режисером і провідним актором.

У 2010-2011 роках Зеленський на додачу стає генеральним продюсером телеканалу “Інтер” й паралельно виступає у численних телепроєктах, найпримітніше — у ролі актора “Вечірнього кварталу”, ведучого програм “Київ вечірній” та “Ліга сміху”, а згодом у ролі судді “Розсміши коміка”. До речі, сцену приходила підкоряти і його донечка та навіть зірвала куш.

Чим ще встиг позайматися Зеленський?

Крім цього, Зеленський встигав попрацювати і над створенням кіно і серіалів, він був одним із сценаристів та продюсером “Сватів”, зіграв ролі у “Кохання у великому місті”, “8 перших побачень”, “Я, ти, він, вона”, а також був актором дубляжу (“Хортон”, “Пригоди Паддінгтона” та інші).

Але все змінив серіал “Слуга народу”, де Зеленський зіграв вчителя історії, котрого обирають президентом. Вже після виходу у світ першої серії серіалу “Слуга народу” українці засипали коментарями, що саме такий президент потрібен нашій країні й навіть почали висловлюватися, що на цьому посту власне і бачать Володимира Зеленського. До слова, він не боявся критикувати тодішню владу, пару ласкавих сказав і Януковичу.

Інтрига

Сам Зеленський довго не давав відповідь на питання, чи піде по п'ятах свого героя з фільму.

Коли Зеленський заявив про президентство?

А вже в останній день 2018 року стає відомо, що Зеленський таки висунувся на пост президента.

У мережі ця заява спричинила справжній вибух.

Легендарна фраза

А тепер фразу “дорогі українці”, якою Зеленський оголосив про висування себе на президенти, ми чуємо щодня з його традиційних звернень. Вона стала найбільш помітною та особливо актуальною після початку повномасштабної війни.

Мрії росіян про зникнення Зеленського

Щоденними зверненнями Зеленський намагається мотивувати народ та не забуває подякувати тим, хто стоїть на захисті держави. З початком російського вторгнення в Україну зайняв позицію, спрямовану на захист суверенітету України. Росіяни ну просто мріяли позбутися українського президента й у перші ж години вторгнення запустили фейк про його втечу, але одним записаним відео Зеленський робить неймовірне.

представляю збори всіх своїх women з різних міст, в одному, і це виглядає приблизно так в моїй башкє:



-всім добрий вечір.

Лідер Франції тут. «Міруша»

Голова офісу президента тут. «Настя»

Премʼєр-міністр Шмигаль - тут. «Віка соняшник»

ПОДОЛЯК ТУТ. «Камі»

Президент тут. «Я» pic.twitter.com/hdx6qdX3qC — сеньйора меркуціо (@daraionn) December 10, 2023

Сила соцмереж

Після цього починається шалений спротив, біля військкоматів шалені черги, люди вишикувалися, аби долучитися до оборони України й зокрема столиці. Завдяки своїм соцмережам Зеленський міг зробити те, що не під силу іншим і вмить розвіяти усі фейки.

Наш Президент «Я тут, ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя - це наша правда, наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати», - ответил Зеленский на распространенный в сети фейк pic.twitter.com/HORyvFzHfk — Київ (@nashinews) February 26, 2022

Зеленський відмовився покинути Україну

І хоча у перші дні нападу Росії Зеленському пропонували виїхати, лідери багатьох країн дзвонили й обіцяли йому допомогти це зробити, натомість навіть Байдену Зеленський відповів наступне: “Мені потрібна зброя, а не таксі”.

Оголошення про повномасштабне вторгнення і зміна стилю

Фраза стала легендарною, а костюм, у якому ще у перший день війни Зеленський оголосив про напад Росії, змінився на мілітарі стиль, костюми кольору хакі і футболки з написом “I am Ukrainian”.

Але костюмчики Зеленський у шафі приберіг для особливого дня.

Публічні звернення навіть під час обстрілів

І навіть під час набільш звірячих атак Зеленський, намагаючись заспокоїти людей, виходив на вулицю і записував публічні звернення. Винятком не став ранок 10 жовтня 2022 року, коли росіяни випустили по Україні майже сто ракет та іранських дронів і безжально атакували серце столиці.

Зеленський — найвпливовіша людина

За оцінкою численних світових ЗМІ, Зеленський прийняв роль, якої від нього майже ніхто не очікував. За версією журналу Time, Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року, набравши 5 % голосів, а це понад 3,3 мільйона читачів.

Нагороди від світових лідерів

7 березня 2022 року Зеленський отримав Премію свободи імені Рональда Рейгана за “За його мужню боротьбу з тиранією та за його незламну позицію щодо свободи та демократії”.

26 липня 2022 року тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вручив Зеленському премію лідерства імені Черчилля “За неймовірну мужність, опір і гідність перед обличчям варварського вторгнення Путіна”.

28 липня 2022 року український президент був нагороджений найвищою нагородою Литви — орденом Вітовта Великого.

8 лютого 2023 року президент Франції Емманюель Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону.

25 січня — 701 день повномасштабної війни. Зеленський до війни та після — немов дві різні людини, як ззовні, так і внутрішньо. Старіння Володимира Зеленського явно значно пришвидшилося, це помітно неозброєним оком. Як змінилася зовнішність президента до війни і після, аналізувала фахівчиня з фізіогноміки Тетяна Ларіна.

Зеленський у 2021 році

Особливо яскраво можна помітити зміни, якщо подивитися на Зеленського в останні хвилини 2021 року.

А таким Зеленський проводжав 2023-й.

Внутрішні зміни

Але змінився він і внутрішньо. У цьому зізналася дружина Володимира Зеленського Олена, за її словами — чоловік став “більш сентиментальним в якихось простих речах”.

Улюблене місце сина президента

В нього малу часу на дітей, але якось Зеленський зізнався, яке місце у сина в його кабінеті найулюбленіше і що найбільше цікавить 10-річного Кирила.

Жарти попри війну

Але говорячи про Зеленського, неможливо не згадати, як у перші місяці свого президентства він продовжував травити жарти і не церемонився із відвертими хабарниками.

Меми під час війни

Про нього украй рідко можна побачити картинки, які принижують чи ображають, навпаки — навіть у мемах Зеленський символізує українців. Ще до початку повномасштабного вторгнення люди часто впізнавали себе у ситуаціях, куди втрапляв президент, як-от коли Зеленський під час ковіду забувся маску.

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“Ой, я забув маску”

А якщо мова зайшла за коронавірус, то складно оминути й тему вакцинації, яка теж породила чимало мемів. Який вигляд мав президент під час цього процесу навіть уявляли. Не забули й про “Вовину тисячу”, яку отримував кожен громадянин, хто двічі щепився від вірусної хвороби. А напередодні 2020-го року Зеленський у новорічному зверненні задався цікавим питанням: “Хто я”?

Зеленський і макдрайв

Чим вкотре підірвав мережу. Люди знову почали інтерпретувати різні життєві ситуації під цю фразу. Знайома для усіх ситуація, напевне, і коли хочеться солоденького, тож пригадали Зеленському і “пиріжечок” з макдрайву.

Чесний, справедливий, щирий, мужній та веселий. Саме про такого президента мріяли українці.

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мабуть.

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Це лише моя думка, не можу говорити за всіх, звичайно.

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Дякую Вам, Володимире Олексійовичу!

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ви такий пиріжочок #слава_україні #Украина #Україна #УкрТві #Зеленський pic.twitter.com/zvsRSIBIra — борітеся — поборете (@M_Chilik) March 26, 2022

“Розбійник”

Не забувають і про коронні вирази президента на перших засіданнях у новому статусі, як-от: “вийди отсюда, розбійник”.

Звідки взявся цей жарт?

Саме так у липні 2019 року Зеленський вигнав з наради секретаря міськради Борисполя. Останній вигукував щось з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. Ця промова Зеленського не лише заполонила мережу мемами про “розбійника”, а й стала лозунгом на шкарпетках.

Мем про каву

Не припиняли клепатися меми і навіть після початку повномасштабної війни, щоправда, вони вже були дещо інші. Тепер замість грошей на каву…

Кава з головою уряду Нідерландів

Кавою Зеленський ділиться. Сталося це під час переговорів. Зеленський запропонував віддати свою філіжанку або поділити її навпіл із главою Уряду Нідерландів, на що Рютте в такій же жартівливій формі відповів: “Ви ведете війну, це ваша кава — вам треба залишатися здоровим”.

Зеленський, Рютте та кава. Володимир пробував обміняти каву на Patriot чи F16 pic.twitter.com/QM3HEtTuxU — TranceFM (@Play_Hard_Fun) November 22, 2023

І просить зброю у всього світу.

Офіційні зустрічі, які українці перетворили в меми

Та під час навіть офіційних зустрічей українці встигають придумати меми. Користувачі соціальних мереж особливо вибухнули після зустрічі Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні. Жартували користувачі соцмереж і про те, як Зеленський просив озброєння у Конгресі, а теплі обійми президентів порівняли із стосунками бабусі, дідуся та онука.

Фото з відкритих джерел

Жарти про Макрона і Джонсона

А от вже більш цікаві відносини Зеленському приписують із президентом Франції Макроном. Тут в українців фантазія розігралася, тож із фото наробили десятки мемів: і про те, що до таких палких обіймів ревнує Борис Джонсон , і що сам Зеленський поки стоїть в обіймах Макрона, думає про Джонсонюка та й навіть Путіна сюди приписали і його ревнощі, бо ж то як це, що Макрон з Зеленським не просто по телефону говорить, а ще й обіймає.

Фото з відкритих джерел

Прочуханка від дружини

Але найбільше Зеленському перепадало за обійми з жінками на офіційних зустрічах. Дружина, звісно, хоч і розуміюча й мудра, але на те, вона й дружина, аби дати чоловікові прочухана, впевнені користувачі.

Та особливого прочухана Зеленський отримав від дружини, припускають українці, після цієї зустрічі.

@ministry_of Це так прикольно, він завжди такий кремінь, а коли вона дивиться злим поглядом на нього- він наче кошеня ❤️ ♬ WTF (feat. Amber Van Day) - HUGEL

І точно, після цієї.

Ця зустріч породила в мережі особливо велику кількість мемів, у жестах подружжя люди знову ж таки впізнали себе. Але не забувають українці Зеленському і жарти про сніданок, а точніше, його відсутність.

Дружину, можливо, президент і побоюється, але явно не більше, аніж його самого бояться вороги.

До слова, останній мирний місяць перед повномасштабним вторгненням окупантів на територію України день народження глава держави теж не святкував, адже провів його на роботі. А в перший місяць Нового року Зеленський завітав до Польщі, щоб зустрітися з Анджеєм Дудою.

Команда ТСН.ua доєднується до вітань і бажає і президенту Володимиру Зеленському, і всім українцям перемоги України та мирного неба якомога швидше! Слава Україні!

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