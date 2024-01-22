Зеленський і Залужний звернулися до українців: сенсаційні заяви, від яких розірве Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням до Дня Соборності України, до нього приєднався і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Але те, що заявив Зеленський, вас дуже здивує. Росіян уже просто розриває.

Які раптові та сенсаційні заяви пролунали 22 січня, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Привітання від Зеленського

22 січня – особливий для українців день, День Соборності України. Його святкують у пам'ять проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. Цього історичного дня 105 років тому українські землі вперше об'єдналися в одній державі, а головна традиція свята на початку 90-х стала наймасштабнішою антирадянською акцією. Президент записав звернення до українців.

Зеленський зазначає, що соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, в кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець.

Сенсаційна заява Зеленського

І раптово Зеленський робить неймовірну заяву – всі етнічні українці зможуть повернути собі громадянство.

Путін лютує

У росіян уже просто горить від цієї заяви. Ви точно пам’ятаєте тези пропагандистів та улюблену маразматичну заяву Путіна, що “України не існувало до Леніна”, що “українці живуть на історичних територіях РФ”.

“Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себе русскими и православными. Так было и до 17 века, когда часть этих территорий соединилась с Российским государством, и после”.

Що каже історія

Не дивлячись на те, що історики неодноразово спростовували заяви кремлівського диктатора, від своїх слів Путін не відступає. Лише згадайте, як він маніпулював Київською Руссю, мовляв, Київ для росіян – це “мать городов рускіх”. Ну, власне, й історики раз за разом повторюють, що всі ці тези – проста радянщина Путіна.

“Термін “давньоруські землі” – конструкт радянської доби, коли намагалися не згадувати Київ і “розчинити” його роль. У такий маніпулятивний спосіб намагалися підвищити статус Москви, пояснюючи, що Київ колись разом із Новгородом та Володимиром на Клязьмі був однією зі столиць аморфного формування “Давня Русь”. Населення ж нашої країни ніколи не називало себе прикметником “рускій”. Руською була монета, карбована у Львові в 14-му столітті, руськими були полки чи князі. Наш народ мав назву “руси”. Апеляція ж до “возз’єднання” – стара радянська ідеологема, що опирається на тимчасовий військово-політичний союз, укладений у Переяславі 1654 року. Проте цей союз порушили самі ж московити (середньовічна назва сьогоднішніх росіян) вже через кілька років”, – зазначив кандидат історичних наук і співробітник Інституту історії НАН України, нині військовослужбовець Олександр Алфьоров.

Історична заява Зеленського

Натомість Путін завжди пропускав інший момент – у Росії є й дуже багато українців. Тож президент України Володимир Зеленський зробив ще одну заяву та видав новий указ “Про історично населені українцями території Росії”.

Де в РФ живуть українці

Отож, на Кубані, у Північній і Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Стародубщини, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей постановлено запровадити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у РФ.

Указ уже набув чинності і на сайті Офісу президента можна побачити новий, без перебільшення, сенсаційний документ Зеленського про історично населені українцями території в РФ.

Також Кабмін із міжнародними експертами мають, зокрема, зібрати факти про злочини РФ проти українців, що проживають на територіях Росії, зокрема щодо політики примусової русифікації, політичних репресій і депортації, а також протидіяти дезінформації та пропаганді Російської Федерації.

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Реакція росіян

Як ви розумієте, у рашистів просто розриває одне місце. Але є "але". Цього Путін точно не очікував, але багато росіян навіть дуже зраділи заяві українського президента.

1) От это правильно! Может, хоть часть нашей страны заживет нормально!

2) Он не назвал. Так и есть.

3) Разве это не очевидно? Кубанская балачка – это буквально литературный украинский.

4) Мы, кубанцы, ждали этого указа 30 лет!! Мы идем домой, в Украину!! Родненькие, встречайте!

5) Русским надо уезжать вглубь, на Урал.

До слова, дехто вже навіть цікавиться, чи зможе отримати громадянство України.



1) То есть, люди которые живут там, смогут получить гражданство?

2) Не сразу, но думаю получим.

Що Зеленський доручив Кабміну та Міністерству закордонних справ

А що незрозуміло? Президент чітко зазначив: громадянство зможуть отримати етнічні українці, але крім громадян країни-агресорки. А поки ж в указі йдеться, що Кабмін має активізувати роботу з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії й сьогодення українців у Росії та всіх поневолених нею народів, і на увесь світ історія України має прозвучати ще гучніше.

Міністерству закордонних справ України президент постановив забезпечити врахування положень цього Указу під час розроблення комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою. А поки у росіян палає, до українців звернувся і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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