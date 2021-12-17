Зеленський із дружиною розпочав новорічно-різдвяні святкування в столиці

Відбулася передача Вифлеємського вогню та відкриття новорічного містечка біля Офісу президента.

У п’ятницю, 17 грудня, українські пластуни передали президентові України Володимиру Зеленському та його дружині Олені Зеленській Вифлеємський вогонь миру - символ світла та добра. Опісля глава держави та перша леді країни долучилися до відкриття ялинки й новорічного містечка біля Офісу президента на вулиці Банковій.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Щороку напередодні Різдва скаути привозять вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, до Віденського собору. Звідти його й привезли до Києва українські пластуни. Цій скаутській традиції вже багато років.

В Україні Вифлеємський вогонь передають до сиротинців, шкіл, лікарень й дитсадків. Доправляють його також на Схід – нашим воїнам.

Святковий оберіг Володимиру Зеленському пластуни передали у лампадці.

У відповідь глава держави висловив побажання, щоб у новому році кожен українець “робив свій вибір з огляду на любов до близьких, любов до народу та до нашої країни”.

“Кожному і кожній з вас, вашим родинам бажаю тепла й миру, спокою, які символізує Вифлеємський вогонь. Цього ж хочу побажати всім сім’ям наших військових, які нас захищають”, - зазначив Володимир Зеленський.

Українські пластуни передали президенту та першій леді вифлеємський вогонь миру

Того ж вечора подружжя Зеленських долучилося до відкриття ялинки й новорічного містечка біля Офісу президента на вулиці Банковій у столиці.

Як повідомили у пресслужбі глави держави, на святковому дійстві відбулося театралізоване шоу за участю святого Миколая та інших казкових персонажів, та запалення святкових вогнів на новорічній ялинці. "Цього року її прикрашають 125 іграшок, у дизайні яких було використано малюнки дітей з особливими освітніми потребами", - йдеться у повідомленні.

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На території містечка традиційно працюватиме безкоштовна інклюзивна ковзанка, карусель для дітей і дорослих та резиденція Святого Миколая. Також тут облаштували новорічні фотозони, ялинковий ярмарок і торговельні будиночки, де можна придбати ласощі, напої та сувеніри.

Нагадаємо, вулиці Києва вже прикрасили до Нового 2022 року. Для мешканців та гостей столиці постаралася не лише міська влада, а й підприємці. Вони розвішали тисячі гірлянд, підготували святкові вітрини, прикрасили ялинки та встановили цікаві фігурки поряд зі своїми закладами, де так і хочеться сфотографуватися.

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