Зеленський лютує через "липові" інвалідності і мільйони доларів: все про скандали з МСЕК

Зеленський розлютився через корупцію у МСЕК і прокурорів з "інвалідністю" – президент скликав РНБО. А у МОЗ анонсували перевірку рішень щодо інвалідності, реформу та навіть ліквідацію МСЕК. Все це відбувається після гучних скандалів через корупційні схеми та мільйонні статки лікарів МСЕК, яких викрили правоохоронці.

"Всі ми чули про пані, яка викидала з балкону сумки з доларами. А от у Вінниці лікар-терапевт МСЕК купив 13 квартир і три Tesla, на дружину-пенсіонерку оформив шестикімнатні апартаменти в центрі Києва", – нагадали журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Зеленський скликав РНБО

Президент Володимир Зеленський не на жарт розлютився і призначив засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Він вимагає реакції правоохоронців на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивої інвалідності, зокрема прокурорами. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 20 жовтня.

Прокурори-інваліди

Понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштаби правопорушень, адже могли бути "співучасниками корупційних схем". А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.

За словами журналіста, суть схеми полягає в наступному: чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд, і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте і самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово, у порядку живої черги. Але чомусь корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями, а ДБР? Виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували.

До речі, прізвища прокурорів-інвалідів Бутусов також оприлюднив. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури.

Реакція Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування.

Що передувало?

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

В мережі відразу розлетілись відео та мемчики, головними героями яких стали горе-посадовці з Хмельниччини.

Далі більше. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з пів мільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову б впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а ще низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках.

Взяли під варту

Пізніше керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн. Примітно, що застава приблизно вдвічі більша за суму, яку у неї вилучили. Нагадаємо, Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Їй інкримінують організацію фальшивих інвалідностей ухилянтам. Ба більше, ДБР вивчає списки "ухилянтів", знайдені у медикині. У документах зокрема зазначені прізвища та фіктивні діагнози. "Ухилянтів" тепер мають відшукати та перевірити. Якщо діагноз "куплений" з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3-х до 5-ти років. А тепер згадаємо списки прокурорів-інвалідів. Цікаво, чи хтось з них таки понесе покарання, якщо їх діагнози виявляться фальшивками?

Лікарі-мільйонери

Не встигло суспільство оговтатися від скандалу з мільйонними статками «Королевы, которой можно все» – керівниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, як правоохоронці викрили ще одного лікаря-мільйонера з Вінниці. Про це йдеться у розслідуванні Oboz.ua. Журналісти проаналізували декларації родини Віктора Власюка – лікаря-терапевта МСЕК. І як виявилося чоловік разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою володіє трьома Теслами. Крім того, у родини ще є трішки нерухомості, а саме – 13 квартир. Найдорожчі з апартаментів офіційно оформлені на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці, на вул. Інститутській.

Загальна площа шестикімнатної квартири становить 260 кв. м, а вартість одного квадратного метра у такому помешканні — близько 3 тис. доларів за квадрат. Ба більше, син лікаря вінницької МСЕК Віктора Власюка – Владислав Вікторович Власюк працює радником президента Володимира Зеленського з санкційної політики.

Крім того, родина лікаря має спільний бізнес з його начальницею – очільницею МСЕК Юлією Даниленко. В свою чергу, Даниленко задекларувала зарплату в розмірі 221 тис. грн за весь 2023 рік, купу нерухомості, зокрема, будинок площею 196,7 квадрата. Журналістам OBOZ.UA вдалося знайти цей будинок. Це велика двоповерхова будівля з червоної цегли. Судячи з фото з Googlemaps, на будинку розміщені сонячні панелі.

Чоловік Даниленко – директор із забезпечення діяльності АТ "Вінницяобленерго". Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами площами 57,7 та 70,4 квадрата в одній із Вінницьких новобудов. А також квартирою площею 48,1 кв. м в іншій багатоповерхівці. Крім того, родина задекларувала 25 земельних ділянок. В автопарку енергетика та лікарки – Tesla Model3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. У декларації вказано, що Tesla жінка придбала всього за 58,4 тис. грн чотири роки тому. Тобто на момент купівлі фактично новий автомобіль обійшовся всього у 2,1 тис. доларів. І це при тому, що зараз (уже чотирирічний) такий автомобіль коштує близько 20 тис. доларів.

Як виявилося, Власюк – теж не простий лікар. Колись він був "головною людиною" в медзакладі. З 2002-го до 2014-го він очолював МСЕК, тобто Даниленко – його наступниця. Віктор Васильович уже досяг пенсійного віку та обіймає посаду терапевта. Крім лікарської справи, разом із Даниленко Власюк отримує дохід від генерації струму. Його зарплата у МСЕК – 16,7 тис. грн на місяць. Тобто за рік він заробив на основній роботі 200,9 тис. грн. Але за рахунок свого партнерства з Даниленко лише офіційно додатково отримав від енергокомпанії 1,1 млн грн. Ще 990 тис. – від підприємницької діяльності. У ТОВ "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована і його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тис. грн, 83 тис. від ТОВ і ще 840 тис. – від підприємницької діяльності. Але навіть такі доходи не можуть пояснити такої кількості елітної нерухомості.

МСЕК ліквідують?

Примітно, що голова МОЗу Віктор Ляшко після скандалу навколо мільйонних статків лікарів МСЕК анонсував перевірку 3,5 тис. рішень щодо інвалідності (а разом із тим непридатності до військової служби) чоловіків. Міністерство охорони здоров'я анонсує реформу та навіть ліквідацію МСЕК. Медико-соціальні експертні комісії працюють в Україні впродовж десятиліть. Під час війни вони отримали можливість заробляти сотні тисяч і навіть мільйони доларів на корупції. Однак такі скандали траплялись і задовго до повномасштабної війни. Ба більше, МОЗ вже скасував інвалідність 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПРОКУРОРІВ З ІНВАЛІДНОСТЯМИ ВИЯВИЛОСЯ ЗНАЧНО БІЛЬШЕ"

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Українських Новин. Зазначається, що у 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлена ІІІ група. У 36 випадках групу інвалідності знято.

Тим часом більшості ветеранів з Хмельниччини відмовили в оформленні інвалідності. Комбат 3-ї штурмової розповів подробиці про корупційний скандал у МСЕК.

Нагадаємо, очільника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника після скандалу з оформленням інвалідності було звільнено із займаної посади за власним бажанням.

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