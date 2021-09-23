Зеленський має найбільше ворогів і не знає, куди він потрапив: засновник УБОЗу оцінив загрозу життю президента

Зеленський має найбільше ворогів і не знає, куди він потрапив: засновник УБОЗу оцінив загрозу життю президента

Головною версією замаху на помічника Зеленського досвідчений правоохоронець назвав політичну.

Такої кількості ворогів, як у чинного глави держави Володимира Зеленського, не було у жодного президента в новітній історії України.

Про це заявив 23 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 засновник Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур.

Досвідчений правоохоронець зауважив, що за свій вік бачив, як змінилося 15 керівників держави, починаючи від радянського диктатора Сталіна до президентів незалежної України. Але такого тиску на владну вертикаль, як тепер, не пригадує.

“На сьогоднішній момент я побачив, що ведеться безпрецедентна атака на вертикаль влади. Стільки ворогів, як у нього [президента Зеленського], я не бачив у жодного президента останніх часів”, - відзначив Валерій Кур.

За його словами, Володимир Зеленський не усвідомлює ситуації, в якій він перебуває.

“Цей молодий чоловік просто не знає, куди він потрапив. Він, грубо кажучи, зайшов у темну кімнату, а там вже давно стоять, і очі звикли”, - пояснив він.

На думку Валерія Кура, головною версією слідства щодо замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра повинна бути політична.

“Тут вплив спецслужб нашого колишнього друга, а сьогоднішнього ворога, який веде з нами війну”, - підкреслив колишній правоохоронець.

"Скільки ворогів як у нього я не бачив ні в одного президента останніх часів" - Кур про Зеленського

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання