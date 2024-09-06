Зеленський на "Рамштайні": президент назвав втрати Росії на Курщині та озвучив потреби України

На засідання "Рамштайн" цього разу приїздив український президент Володимир Зеленський, щоб особисто переконати партнерів якомога швидше надати озброєння. А після засідання очільник нашої держави вирушив до Франкфурта, де у нього зустріч тет-а-тет з канцлером Олафом Шольцом.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Після "Рамштайну" Зеленський прилетів до Франкфурта на зустріч з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Розмова тет-а-тет за зачиненими дверима на летовищі — подробиць не повідомляють.

Зеленський тільки встиг сказати, що задоволений засіданням у форматі "Рамштайн".

Засідання "Рамштайн" / Фото: Twitter/Офіс президента України

Після цього засідання очільник Пентагону анонсував виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму у 250 мільйонів доларів, Німеччина разом з партнерами Данією та Нідерландами пообіцяла 77 танків "Леопард". Окрім того, Берлін передасть 12 самохідних гаубиць, тоді як Канада теж анонсувала новий пакет допомоги, куди увійдуть авіаційні ракети та стрілецька зброя. Це була перша зустріч фактично за 3 місяці і друга за ліком для Контактної групи з питань оборони.

Видання Spiegel раніше писало — Володимир Зеленський своєю присутністю хоче чітко підкреслити серйозність ситуації. Свою доповідь президент почав з успіхів на фронті. Зокрема, у Курській області. Каже — там росіяни втратили 6 тисяч солдатів вбитими та пораненими.

"Сьогодні рівно місяць нашої операції у Курському регіоні Росії. Це прикордоння, звідки Путін хотів розширити своє вторгнення на нашу територію, проти нашого міста Суми. Але ми перевернули столи і відтіснили війну на територію Росії завдяки нашій контратаці. Наразі ми контролюємо територію понад 1300 квадратних кілометрів", — сказав Зеленський.

Але, за словами очільника України, лише на ініціативі армії подальших успіхів не досягти — потрібно, щоб зброя вчасно прибула на фронт до наших бійців.

"Ви знаєте, що ми працюємо з мінімумом зброї. Так, ми вдячні. Вдячні дуже сильно за кожен пакет допомоги, який ви надаєте Україні, але ми потребуємо більше озброєння, щоб відтіснити російські сили з наших земель. Особливо з Донецького регіону. Фронт тримається не лише на солдатській вірності своїй країні та своїй клятві, але також на достатньому постачанні озброєння", — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський на засіданні "Рамштайну" / Фото: Офіс президента України

Питання ударів по Росії далекобійними ракетами, яке так просуває Україна серед партнерів, зокрема серед четвірки ключових країн — США, Франції, Німеччини та Великої Британії, поки що лишилося без змін. У своїх соцмережах президент назвав ці кроки помилковими.

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