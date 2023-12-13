Зеленський не витримав: хто і чому розлютив президента на зустрічі з Байденом

Опівночі 13 грудня за київським часом на перемовини до Білого дому прибув президент Володимир Зеленський. До президента США у нього було багато запитань: про допомогу Штатів у війні, зброю та взаємну стратегію на новий рік. “Були в ударі” і журналісти. Після перемовин за закритими дверима медійники питали лідерів чутливе про війну у 24 році і навіть про її можливе закінчення. Не обійшлося і без провокативних питань.

Як реагували президенти, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зеленський зробив заяву

Україна бореться “за нашу і вашу свободу” — ці слова Зеленський вкотре спробував донести до західних партнерів. Українці воюють за свою свободу, даючи фору іншим, а також шанс жити у мирі у майбутньому.

Розповів Зеленський і про найближчі плани. За словами президента, Україна здолала російський флот на Чорному морі, звільнила половину захопленої з 22-го року території, але так і не відвоювала перевагу в небі. Зеленський впевнений, саме авіація — це ключ від російської оборони на землі. А тут допомогти можуть лише Штати.

Чутлива тема для Зеленського

Скільки ж буде цих питань? Зеленського вкотре спробували розхитати на чутливій темі. Журналіст запитав президента, чи думав він відмовитись від територій в обмін на мир, на чому спекулює частина республіканців. Зеленський знайшов шанс звернутися до таких на камеру.

Чи бачать перемогу України в Білому домі?

Змусили бути відвертим і Байдена. Бо на фоні затримок з підтримкою в Сенаті, може здатися, що принаймні частина політикуму США зливає Україну. То чи бачать перемогу України в Білому домі?



Майбутнє України в НАТО, запевняє Байден , утім є одне але, над яким зараз всі і працюють. Без цього в Альянс Україну не допустять.

“Безперечно, НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським, з лідерами G7 у Вільнюсі і підкреслили необхідність довгострокової допомоги Україні. Тому йдемо крок за кроком”, — зазначив Байден.

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Головна ж мета візиту Зеленського до Штатів була інша, а саме вмовити Сенат таки проголосувати за допомогу Україні. Нагадаємо, через політичні ігрища, у мить підвисли майже 60 мільярдів доларів допомоги, які Білий дім заклав для України на 2024-й рік. Грошей з минулого ж бюджету вистачить лише на ще один оборонний пакет. Попри те, що лідери обох партій демократичної та республіканської відзвітували, що їх зустріч із Зеленським була змістовною та дружньою, схоже домовитись між собою вони не бажають. Всьому причиною — міграційна політика Штатів.

Сенат провалить допомогу Україні?

І навіть попри те, що на поступки готовий сам Байден, республіканці вимагають більшого. Закон точно не приймуть щонайменше до Різдва, впевнений лідер Республіканців у Сенаті Мітч Макконнел.

“Все, що я сказав, це те, що це «практично неможливо», навіть якщо ми досягнемо угоди — виробити це, провести це через Сенат, провести через Палату представників до Різдва. Це означає, що навіть якщо учасники переговорів у Сенаті досягнуть угоди щодо безпеки кордону , законодавці палати не зможуть розглянути це до січня”, — сказав Мітч Макконнел.

Все таки не з пустими руками. 13 грудня США оголосили новий пакет допомоги для України. У пакеті на 200 мільйонів доларів такі важливі ракети для ППО, боєприпаси для арти та навіть обладнання для захисту критичної інфраструктури. Усе необхідне для фронту та тилу.

Україні передадуть “нові” ракети?

Як пише Politico, питав Зеленський і про більш далекобійні ракети, а саме потужнішу версію американських ATACMS. А нам таке треба. Згадайте, як файно горіли рашистські гелікоптери під окупованими Бердянськом і Луганськом. Хто буде наступним? Може все ж таки Бєлгород?

Президент України тим часом вже у столиці Норвегії, де відбудеться саміт Україна – Північна Європа. Нагадаємо, днями офіційний Осло підписав надважливу угоду з Великою Британією, приєднавшись до ініціативи з розвитку українського флоту.



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