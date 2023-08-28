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Зеленський обіцяє відновити Каховську дамбу, але скільки це буде коштувати – поки не знає

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Зеленський обіцяє відновити Каховську дамбу, але скільки це буде коштувати – поки не знає

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним відновлення Каховської дамби / Фото: ТСН.ua

За словами президента, дамба конче потрібна всьому регіону.

Українська влада має на меті відновити Каховську дамбу, яку російські окупаційні війська знищили 6 червня 2023 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук

"Ми повинні відновити Каховську дамбу. Ну якщо не буде "подарунків" нам треба буде з вами знайти мільярд чи півтора мільярда, я не знаю точну суму. Але ми повинні це зробити, тому що потрібна вода для людей, тому що не буде життя там без цієї води", – підкреслив президент.

Нагадаємо, як нещодавно повідомив очільник МВС Ігор Клименко, наразі Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Там зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі, а з машинної зали витекло 150 тонн мастила.

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Дата публікації
Перегляди
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