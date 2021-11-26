Зеленський очікує від Німеччини рішучих дій: політика Бундерстагу "має бути ще кращою, ніж була"

Зеленський очікує від Німеччини рішучих дій: політика Бундерстагу "має бути ще кращою, ніж була"

Про це Зеленський говорив з чинною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Володимир Зеленський повідомив, що вчора, 25 листопада, він мав розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка невдовзі має залишити посаду. Вона сказала Президенту України, що політика Німеччини щодо України буде незмінною.

Про це глава держави розповів під час прес-конференції 26 листопада.

"Я вважаю, що вона (політика Німеччини щодо України - ред.) має бути ще кращою, ніж вона була. Але це вже будуть мої перемовини з новим Канцлером Німеччини", — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що чекає від Німеччини більш предметних речей, які б сприяли енергетичній незалежності України.

"Я очікую предментних речей, результатів, які б нам дуже сильно допомогли і економічно, і в енергетичній безпеці: потужної санкційної політики поки нам не повернуть наші території, потужних гарантій щодо газу і тиску на РФ для повернення наших територій", — підкреслив президент.

Нагадаємо, у Німеччині три політичні партії, що пройшли до Бундестагу під час національних виборів, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів. Було вирішено, що на посаді канцлера Ангелу Меркель замінить Олаф Шольц.

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