Зеленський перед розмовою з Байденом зустрівся з головою Венеційської комісії

Президент подякував голові європейської правової інституції за допомогу в проведенні реформ.

Замість особистої зустрічі – телефонна розмова. Президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден сьогодні ввечері поспілкуються телефоном. Цю інформацію підтвердив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він каже, що лідери держав мають обговорити гострі питання українсько-російські відносини напередодні зустрічі Байдена з Путіним.

Про це 7 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте Зеленський готовий зустрітися з Байденом до саміту з Путіним: подробиці

Сьогодні вдень Володимир Зеленський зустрівся з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Президент подякував голові європейської правової інституції за допомогу в проведенні реформ. Передовсім судової реформи та запросив пана Джанні Букіккіо доєднатись до "Кримської платформи".

Нагадаємо, серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним у Женеві українське питання – з акцентом на підтримку України з боку США.

Також Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна великим ризиком для України є те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання