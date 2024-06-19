Зеленський підписав новий закон! Як українці будуть отримувати паспорти?

Закон встановлює новий порядок одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном". Він встановлює новий порядок одночасного оформлення, зокрема замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Що і коли зміниться та скільки буде коштувати оформлення паспортів, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Зеленський підписав новий закон

Новий закон вносить зміни до Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр". Відтепер українці зможуть одночасно оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт, у тому числі замість втраченого або викраденого.

"Встановлено, що у разі прийняття за кордоном документів для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів, передбачених цим законом, рішення про оформлення або обмін яких приймається Державною міграційною службою, справляється адміністративний збір", – йдеться в документі.

Скільки коштуватиме оформлення документів

Одночасне оформлення документів має відбутися у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – адмінзбір складе 0,3 розміру прожиткового мінімуму, тобто 908,4 грн і не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,6 розміру прожиткового мінімуму, тобто 1 816,8 грн.

Також у законі уточнено, що за перше оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, адміністративний збір не справляється (тобто, відтепер не буде справлятися лише за перше). Зменшується і строк термінового оформлення: у тому числі замість втраченого або викраденого, та обміну паспорта громадянина України до 7 днів.

На скільки років видаватимуть паспорти

Передбачено, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років. Так, у законі буде встановлено, що паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли 18 років – на 4 роки, особам, які досягли 18 років – на кожні 10 років, а особам, які досягли 65 років – безстроково.

Усунуто й основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані зі зниженням віку з 16 до 14 років для оформлення паспорта громадянина України. Наприклад, наразі передбачено, що уповноважений суб’єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо за видачею документа звернувся заявник, який не досяг 16-річного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа. Після змін вік у 16 років буде знижено до 14 років. Також оформити документи можна буде через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, ДП "Документ".

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються особі, яка досягла 14-річного віку, подати анкету вона може особисто, якщо ж особа не досягла 14-річного віку, або вона визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи робитимуть на підставі заяви-анкети, яку може подати один з її законних представників, у порядку, встановленому Кабміном.

Строки виготовлення паспортів

Закон передбачає також, що паспорт громадянина України має бути готовим не більш ніж 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 7 робочих днів, якщо це термінове отримання. Такі ж строки встановлюються і на перше отримання паспорту громадянина України.

Такі ж правила діють, якщо одночасно оформлювати і паспорт громадянина України і закордонник. Водночас, у разі оформлення заяви-анкети паспортним сервісом ДП "Документ" за кордоном, паспорт громадянина України видається особі у строк, що не може перевищувати 3 місяців.

Де можна подати заяви

Нагадаємо, що оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні державною міграційною службою, а за кордоном – закордонною дипломатичною установою або ж міграційною, у разі прийняття документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон паспортним сервісом ДП "Документ", розміщеним за кордоном.

Крім цього, прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру та видачу паспортів можуть здійснювати уповноважені суб’єкти, мова йде про ЦНАП чи ДП "Документ". Якщо ви хочете оформити одразу два документи, буде достатньо однієї заяви-анкети. А от якщо ви хочете книжечку змінити на картку - державне мито стягуватися не буде.

Якщо ж проти українця встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей, їм мають видати документи не пізніше ніж через 3 робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, поданої протягом одного року з дня її звільнення.

Закон набуде чинності через 2 місяці після його опублікування.

Також нагадаємо, що 22 січня Володимир Зеленський зробив без перебільшення дві сенсаційні й історичні заяви: множинному громадянству в Україні - бути, а також про області РФ, що історично заселені українцями.

Отримати подвійне громадянство зможуть не усі

Але є важливий момент. Президент зазначив, що громадянство України зможуть отримати всі етнічні українці, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити країну та опинилися в Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки, але крім громадян Росії.

Чи є лазівки для росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, як би громадяни Росії не хотіли й не розкатували губу – отримати український паспорт вони ніякими хитрощами не зможуть.

Коли ухвалять закон

Раніше українці могли мати виключно українське громадянство без усіляких але. Словом, цей законопроєкт можуть ухвалити вже цього року. Нардепи зізнаються, Зеленський дав чітко зрозуміти, що рішення відтягувати - зась. Про це зокрема розповіла нардепка від "Слуги народу", заступниця очільника Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Плюси законопроєкту

Втім, станом на червень 2024 року законопроєкт лишається законопроєктом. Й до слова, українців по світу більше ніж у самій Україні. А одна з переваг множинного громадянства - це також як вихід у боротьбі з масовим виїздом українців за кордон через війну, адже головне - з ними не буде остаточно втрачений зв’язок.

Мінуси законопроєкту

Але не без недоліків. Один з них - країна, в якій особа отримує другий паспорт, може зобов'язати проходити військову службу. В особи можуть з’явитися нові цивільні зобов'язання. Наприклад, щоб користуватися системою охорони здоров'я, ймовірно, доведеться сплачувати відрахування до фонду соціального страхування кожної з країн.

Множинне громадянство здатне закрити двері до політичної кар'єри. У деяких державах біпатриди не мають права обіймати державні посади. Водночас у певних державах громадяни зобов'язані брати участь у політичному житті. Наприклад, у Туреччині та Єгипті за неявку на вибори загрожує штраф або кримінальне переслідування з можливістю ув'язнення. У біпатрида можуть виникнути складнощі в разі сплати податків на нерухомість у кількох країнах.

Тим не менш, подвійне громадянство досить поширене у світі, мати два паспорти дозволяє понад 130 країн світу.

Хто ще дозволяє множинне громадянство

Серед них: США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.

Процедура отримання подвійного громадянства у кожній країні різниться. В деяких, наприклад, треба там народитися, знати мову, мешкати у країні певний час або укласти шлюб. Та щоб не робили, не вдасться отримати громадянство громадянам Росії. Багатьох така новина зачепила, адже за лічені хвилини після заяви з’явилися перші охочі стати громадянами України.

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Зеленський підписав новий закон! Як українці будуть отримувати паспорти?

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