Зеленський поговорив з Байденом: деталі розмови лідерів України і США

Зеленський запросив американського колегу до Києва.

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден напередодні провели годинну телефонну розмову. Обговорили план дій на випадок ескалації. Володимир Зеленський запевнив, що у Києві усвідомлюють ризики, покладаються на українські збройні сили і готові до будь-якого розвитку подій, а також запросив американського колегу найближчими днями відвідати Київ.

Що на це відповів Джо Байден і яку допомогу США готові надати у разі вторгнення, розповіли у ТСН.Ранок 14 лютого.

Під час телефонної розмови у неділю президент України попросив американського колегу надати Україні більш сучасне озброєння, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела. Про що саме йшлося, джерело у Білому домі не конкретизує. Втім, як стверджують військові експерти, протиповітряна оборона наразі є найменш захищеною ланкою в українській обороні.

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Тим часом радник американського президента Джейк Салліван днями заявив: якщо російський наступ буде, то, найімовірніше, розпочнеться з повітря - з обстрілу ракетами та бомбардування. Зараз Сполучені Штати Америки мало не щодня літаками доправляють в Україну озброєння, що включає боєприпаси та заряди для гранатометів.

Також Зеленський порушив питання підвищення фінансової допомоги та енргетичної стійкості, йдеться в офіційному повідомленні з Офісу президента. Що з цього у Білому домі готові взяти до уваги, не відомо.

Президенти України та США напередодні провели годинну телефонну розмову

Салліван в інтерв’ю напередодні запевнив лише, що допомога Україні не припинятиметься: "Я не вдаватимуся у подробиці, як це відбуватиметься. Три фундаментальні елементи нашої відповіді - це продовжувати підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії, запровадити суворі та швидкі економічні санкції разом із союзниками та партнерами, які стосуються фінансової системи Росії та їі оборонно-промислового сектору. Також зміцнювати і підтримувати територію НАТО".

Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку і висловив сподівання, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв. Крім того, запросив президента Байдена відвідати Київ. "Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", - заявив Зеленський.

Таку можливість джерела CNN у Білому домі відкинули. Адже влада навпаки закликала усіх американців залишити Україну поки літають регулярні рейси. Можливості екстреної евакуції вони не обіцяють. Водночас, за даними видання "Європейська правда", у неділю американське посольство у Києві залишили усі співробітники. Вони тимчасово переїхали до Львова.