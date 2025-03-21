Зеленський попередив про великий наступ Путіна: Жданов розповів усе, що відомо про ситуацію

На що здатен ворог, коли може піти в наступ та які міста під загрозою.

Володимир Путін готує максимальний наступ на територію України найближчими місяцями. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Росія, за його словами, планує наступальні дії на Запорізькому напрямку, Харківському та Сумському напрямках, а також на сході.

На що здатен ворог, коли може піти в наступ та які міста під загрозою – про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, це більше політична заява, ніж воєнна.

“Тому що президенту треба показати нашим партнерам, особливо Сполученим Штатам, що загроза наступу російських військ нікуди не поділася і може може сплинути в будь-який момент”, – каже Олег Жданов.

Втім, на думку експерта, наразі Росія не має реальної можливості здійснити масштабний наступ, особливо на декількох напрямках.

“Вони сьогодні ведуть наступальні дії, але вже не з тою інтенсивністю, як ще влітку минулого року – рік тому”, – вважає Олег Жданов.

Загроза для Сумської області

Поблизу Сумщини, як повідомляє ОТУ “Сіверськ”, Росія концентрує підрозділи, які брали участь у Курській операції.

Водночас, за словами Олега Жданова, загроза для Сумської області наразі мінімальна.

“У Сумській і Курській областях росіяни вперлися в межу своїх можливостей. Сьогодні, як вже заявив президент Зеленський, не стоїть питання виводу наших військ з Курської області. Ми частину сил вивели, фронт зменшився, щільність військ ми забезпечили, і сьогодні ми вже говоримо про створення суцільної лінії оборони в Курській області і перехід в глуху, стратегічну оборону. Але з продовженням утримання території Росії, принаймні в Курській області”, – каже Олег Жданов.

В Сумській області є проникнення окремих груп противника на глибину один-три кілометри. Але вклинення на територію України великими силами і засобами на сьогодні немає, запевняє військовий експерт.

“Вони намагаються. Тим не менше, навіть наш Генеральний штаб говорить, що ми відновлюємо логістику в цьому регіоні і намагаємося стабілізувати ситуацію стосовно оборони цих рубежів”, – каже Олег Жданов.

Чого хоче Путін

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що Путін хоче наступати, щоб максимально тиснути на Україну і висувати ультиматуми з позиції сили.

На думку Олега Жданова, російський диктатор буде воювати нескінченно – поки не “закінчаться” росіяни.

“На сьогоднішній день в Росії почалися незворотні процеси, і влада Путіна тримається суто на веденні війни. Якщо тільки він припинить вогонь, і тоді почнуться інші процеси, які будуть вимагати відповіді. Почнуться незручні питання до Путіна стосовно ситуації в самій Росії. Сьогодні можна все списати на війну. А завтра припиниться вогонь, то вже на війну нічого не спишеш. І треба буде відповідати – чому інфляція, чому ціни, чому стільки загиблих, чому економіка випускає танки, а продовольчих продуктів не вистачає для населення?” – каже Олег Жданов.

За його словами, війна – це влада для Путіна сьогодні. Очільник Кремля не змінив свої умови від початку повномасштабного вторгнення. Втім формулювання вже інші.

“Вже не застосовується денацифікація, демілітаризація. Сьогодні вимога – нейтральний статус. А це передбачає не вступ в будь-які організації. І нейтральній країні навіщо мати велику армію? Тому скорочення Збройних сил. Плюс визнання території. Риторика змінилася. А як ми можемо визнати ці території? Нам що, треба переписувати Конституцію? Це неможливо. Так що вимоги Путіна не змінилися”, – каже Олег Жданов.

Водночас сьогодні Росія не має можливостей для масштабного наступу, вважає експерт.

Але тимчасове припинення вогню на 30 діб, яке пропонує президент США Дональд Трамп, на думку Олега Жданова, може допомогти Путіну акумулювати сили та засоби.

“Чим це для нас погано? Тим, що враховуючи можливості мобілізаційної системи і військово-промислового комплексу Росії, за 30 днів ми отримуємо плюс, як мінімум загальну військову армію, чисельністю до 40 тисяч. І ця армія, так, може бути перекинута на якийсь оперативний напрямок і там буде впливати, суттєво впливати на ситуацію на полі бою.Тому що 40 тисяч – це не бригада і не батальйон, а це дуже суттєва військова сила”, – вважає військовий експерт.

Раніше ми писали про те, що армія Росії суне з Курщини на Сумщину. Читайте, де тривають бойові дії та чи є загроза для Сум.

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