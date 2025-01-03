Зеленський пояснив, чому 2024 року збільшилася кількість СЗЧ в українській армії

Президент вважає, що втому від війни можна подолати за допомогою ротацій, яких, на жаль, було недостатньо.

Збільшення кількості випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) в українській армії 2024 року зумовлене тим, що люди втомлюються від довгої війни.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву ексклюзивно для ТСН.

При цьому він додав, що СЗЧ у 2024 році збільшилось, але від жовтня або вересня місяця - зменшилося.

“Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються. Втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії", - наголосив він.

Подолати таку втому, за його словами, можна за допомогою ротацій, яких, на жаль, було недостатньо.

“[Ротацій] не так багато, тому що не все доїхало [з військової допомоги західних партнерів], щоб укомплектовувати резерви", - пояснив він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент Зеленський зазначив, що Силам оборони України потрібно стабілізувати фронт уже в січні. За його словами, складна для українських захисників ситуація на сході України спричинена тим, що ворог сконцентрував тут дуже великі сили, які “тиснуть на хлопців, які втомлені” через відсутність ротацій.

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