Зеленський пояснив, чому Путін зацікавлений у розмовах з Байденом

У США готові запровадити проти РФ пакет санкцій у випадку ескалації.

Президент країни-агресорки Володимир Путін зацікавлений у розмові з президентом США Джо Байденом.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Мосейчук на каналі "1+1" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Путін зацікавлений у розмовах з президентом Байденом і більше ні з ким. Точно ми всіх об'єднали і всі розуміють, що готується пакет санкцій навіть у випадку невеличких ескалацій з боку Росії. Поки що ніхто потужних санкцій ні з кого не забрав. Ми повинні розуміти, що через санкційну політику страждають інші держави. І не всі вони не думають про Україну та людей. Є ті, які цинічно думають про свій ринок, збут свого бізнесу. Тому всім непросто. У них всіх є вибори і вони думають про свою країну, про себе", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що він відверто говорив із європейськими партнерами, які заявляли йому, що Росія - це дуже сильна країна.

"Я сказав, а хто її такою робить? Всі ви, коли боїтеся цих викликів, ви всі кажете про це медійно, а потім президент РФ вірить у це і робить те, що він робив. Всіх тих, хто всередині України, боїться РФ", - сказав президент.

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю Володимира Зеленського із Наталією Мосейчук

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