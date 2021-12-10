Зеленський пояснив, чому в організаторів державного перевороту дещо змінилися плани

Глава держави зауважив, що українське суспільство не підтримує внутрішню дестабілізацію у країні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що певні угруповання, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Україні, були вимушені дещо змінити свої плани.

Про це глава держави повідомив в ексклюзивному інтерв’ю на каналі 1+1.

За словами Зеленського, інформацію про внутрішню дестабілізацію у країні він отримав після спілкування розвідок України та США. Однак, він вважає, що тепер не час говорити про конкретних осіб, які стояли за спробою цього “перевороту”.

“Я думаю, що у людей [які намагалися організувати переворот] глобально плани не змінились. Деякі [з них] отримали комунікацію з боку наших стратегічних партнерів - мали окремі діалоги, отримали певні сигнали і трішечки змінили свої плани”, - зауважив глава держави.

Водночас Зеленський висловив задоволення тим, що українське суспільство не підтримало дестабілізаційних кроків “деяких угруповань”.

“Я дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх. Але ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно”, - запевнив президент.

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю Володимира Зеленського із Наталією Мосейчук

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