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Зеленський пояснив, яку перемогу у війні має здобути Україна: це не просто

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Павло ЗаяцПавло Заяц
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Зеленський пояснив, яку перемогу у війні має здобути Україна: це не просто

Президент України Володимир Зеленський / Скриншот

Все буде залежати від потужності української армії і єдності суспільства.

Україна за результатами війни з Росією має здобути перемогу, яка б унеможливила повторення військового конфлікту в майбутньому.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Номер один - закінчення війни перемогою. Перемога для всіх різна. Для мене, як президента, я би хотів таку перемогу з унеможливленням повернення війни. Я хотів би саме такої. Це не просто. Це складова, що залежить від потужності армії, від інфраструктури безпекової, суспільства. Номер один від народу - треба, щоб народ залишився в об'єднанні, єдності", - заявив глава держави.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план Б".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи готова Україна до затяжної війни проти Росії.

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Дата публікації
Перегляди
443
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