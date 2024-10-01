Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України легендарному пілоту "Джусу"

Загинув "Джус" 25 серпня 2023 року під час зіткнення літаків L-39 на Житомирщині.

Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову, який загинув минулого року в авіакатастрофі.

Відповідний указ №658 опублікований на сайті президента 30 вересня.

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"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", – йдеться у тексті документа.

Що відомо про "Джуса": коротка біографія

Андрій Пільщиков народився 1993 року в Харкові. Закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Брав участь у повітряній обороні столиці на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Його називали одним із "привидів Києва". З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту, зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах.

Внесок льотчика в розбудову ПС України

Андрій Пільщиков активно виступав за надання Україні західних винищувачів F-16. Зокрема, у червні 2022 року "Джус" та льотчик з позивним "Мунфіш" відвідали США в складі офіційної делегації, яка лобіювала надання Україні F-16. Протягом декількох днів пілотам разом з іншими делегатами вдалось зустрітися з відомими сенаторами та конгресменами. За результатами зустрічі 17 червня 2022 року внесли рішення про надання винищувачів на розгляд Палати представників Конгресу США.

Додамо, що Україна отримала американські винищувачі влітку 2024 року. Мама загиблого пілота Лілія Пільщикова здійснила свою мрію та вперше сіла в кабіну винищувача F-16.

"Дуже багато людей над цим працювало. Насамперед отримання F-16 – це вклад Андрія Пільщикова "Джуса", який уже назавжди в нашому небі. Саме він у березні 2022 року нас з Юлією Марушевською [від 2023 року керівниця Офісу змін при Міноборони – ред.] переконав, що це саме те, що потрібно Україні. Я намагалася максимально використати ресурс, який на той момент мала, щоб це почули одразу на стратегічному рівні", – сказала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

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Загибель "Джуса"

Минулого року 25 серпня під час бойового вильоту загинули одразу три українські пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков "Джус". Авіакатастрофа сталася біля села Сінгури на Житомирщині. Командування Повітряних сил ЗСУ офіційно підтвердило його смерть у катастрофі.

Прощання з Андрієм Пільщиковим відбулося у Патріаршому соборі Воскресіння Христового 29 серпня. Поховали його на Аскольдовій могилі.

За фактом аварії ДБР відкрило кримінальне провадження, обставини авіатрощі з'ясовуються. Посмертно льотчику присвоєно звання майора.

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Нагадаємо, мама легендарного пілота "Джуса" (Андрія Пільщикова) розкрила деталі загибелі сина.

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