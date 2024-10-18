Зеленський про ядерну зброю, НАТО і спосіб зупинити Росію: головні тези інтерв’ю на телемарафоні

Український президент нагадав, що в обмін на відмову від ядерної зброї світові держави гарантували Україні безпеку та територіальну цілісність.

У п’ятницю, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський у великому інтерв’ю в ефірі національного телемарафону розповів, чи створюватиме Україна ядерну зброю, якими є шанси на вступ України до НАТО, які країни здатні зупинити російську агресію та поділився міркуваннями щодо проблем мобілізації в Україні.

ТСН.ua зібрав головні тези, які пролунали у цій розмові.

Про ядерну зброю

Зеленський запевнив, що Україна не створюватиме жодної загрози для світу, зокрема, це стосується ядерної зброї.

При цьому він нагадав, що за умовами Будапештського меморандуму в обмін на відмову від ядерної зброї світові держави гарантували Україні безпеку та територіальну цілісність.

“Ми говоримо про те, що якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б парасолька, що є в інших ядерних держав. Якщо ти не в НАТО. НАТО – краще", – наголосив український лідер.

Про вступ до НАТО

За словами Зеленського, Україна наблизилася до порозуміння щодо євроатлантичної інтеграції в переговорах зі США.

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“Ми ближче до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були. Я вважаю, що ми ближче, набагато ближче", – сказав він.

Водночас у деяких членів Альянсу, зокрема у Німеччині існує скептичне ставлення щодо можливого вступу України до НАТО.

"Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців”, – зазначив він.

Про вибори в США

Український президент зауважив, що зміна політики США після президентських виборів 5 листопада може стати тим “планом Б” для України, який стане альтернативою вступу до НАТО.

“Все може змінитися після виборів... Така ситуація, що головний донор у допомозі Україні – Сполучені Штати. Якщо їхня політика після виборів зміниться, то ці зміни і є “план Б”. Сама політика США буде впливати на розвиток цієї війни або на розвиток закінчення війни”, – наголосив президент.

Про військову допомогу від США

При цьому Зеленський наголосив, що Україна отримає до кінця 2024 року низку пакетів військової допомоги від США вартістю 500-750 млн доларів.

“Домовилися, що ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів”, - зауважив президент.

Зеленський додав, що метою цієї допомоги є посилення України у найближчі місяці — жовтні-грудні.

Про країни, які можуть зупинити Росію

Володимир Зеленський вважає, що є декілька світових держав, які здатні посадити Росію за стіл переговорів та змусити її закінчити війну в Україні з повагою до територіальної цілісності та суверенітету.

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“Можна завтра зупинити Росію. Чесно. Китай, Індія, Сполучені Штати, Саудівська Аравія, я думаю, можуть швидко це зробити. Просто сісти [з Путіним] і сказати: дивись, яка ситуація — економіки в твоїй державі не буде, у наступні пів року ми повністю зупинимо твою енергетику, весь твій експорт, знизимо ціну на енергоресурси, ми спроможні це зробити”, - пояснив президент.

За його словами, названі держави мають важелі впливу на Росію і спроможні зупинити її економіку. Водночас ці держави можуть стримати Путіна від застосування ядерної зброї.

Про зниження мобілізаційного віку

Володимир Зеленський зазначив, що мобілізаційний вік в Україні знижувати до 18 років ніхто не планує, хоча партнери хотіли б цього.

"Партнери хотіли б, аби був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація від 25 років. Ми поки що не бачимо - для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно”, - сказав він.

Президент нагадав, що у Міноборони надає можливість військовозобов’язаним віком від 18 до 25 років укладати контракти з армією.

Про економічне бронювання

Зеленський також зауважив, що в Україні наразі не розробили справедливу модель економічного бронювання від мобілізації.

"Ті моделі, які вони показували мені, вони не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші мають бути критерії. Критерієм має бути не професія", - наголосив він.

Втім, за словами президента, в Україні вже визначили перелік професій, від яких залежить робота критичної інфраструктури та без яких не може вижити військо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "УКРАЇНСЬКА ЯДЕРНА ЗБРОЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ГАРЯЧОЇ ФАЗИ ВІЙНИ! ІНТЕРВ’Ю ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що результат президентських виборів у США буде вирішальним для майбутнього України та її амбіцій щодо НАТО.

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