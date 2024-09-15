Зеленський прокоментував амбітні заяви Трампа про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський прокоментував заявив кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа про те, що йому під силу завершити війну в Україні.

Своїми думками глава держави поділився в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN.

"Я на сьогодні не можу цього зрозуміти, бо не знаю деталей, що він (Дональд Трамп - Ред.) має на увазі, і що це означає. Моя позиція: передвиборчий період і передвиборчі меседжі - це передвиборчі меседжі. Інколи вони не зовсім реалістичні. Тому я думаю, що меседжі можуть тривожити нас, увесь наш народ, звісно", - наголосив президент.

Також Зеленський пригадав розмову телефоном з Дональдом Трампом, яка відбулася два місяці тому. Він наголосив, що "за весь цей час була тільки одна розмова".

"Він сказав, що дуже нас підтримує. В нас була гарна розмова. Він буде нас підтримувати. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Він зробить все, щоб зміцнити Україну. Маю на увазі - це чудово, що все звучить саме так", - розповів президент.

Крім того, Зеленський наголосив: хоче поділитися своїм планом перемоги з Трампом, "щоб почути його реакцію".

Як повідомлялося, раніше Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній. Він амбітно сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

Читайте також:

Трамп та Гарріс про Україну на дебатах: як це було?