Зеленський прокоментував розділення "Укрнафти" та стосунки з Коломойським

Президент прокоментував ситуацію із "Укрнафтою".

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із "Укрнафтою" та бізнесменом Ігорем Коломойським, пояснивши, що поки не прийняте рішення про розділення "Укрнафти" на дві компанії.

Про це він сказав 26 листопада під час пресмарафону.

"Є заборгованість НАК "Нафтогаз-Україна" перед "Укрнафтою". Але хтось же зробив так, що Ігор Валерійович став партнером держави в "Укрнафті" і це було ще до нас. Питання розділення було давно і воно не вирішене. Якщо не буде розділення Укрнафти, то є велика ймовірність, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти" можуть виграти суд, бо державна заборгованість дуже велика, у декілька мільярдів. Я знаю, що у нас наразі немає грошей у бюджеті платити будь-кому, включаючи компанії Коломойського і ми це не можемо собі допустити. Цим я займаюся, а судовими справами — ні", - сказав Зеленський.

Президент додав, що він уже орієнтовно два роки не проводив ніяких розмов із Коломойським.

"У нас наразі немає грошей у бюджеті платити будь-кому" : Зеленський про заборгованість перед Укрнафтою

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