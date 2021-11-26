Зеленський прокоментував ситуацію на Сході: "Коли Росія каже, що захищає власні кордони - це дуже небезпечно"

Зеленський прокоментував ситуацію на Сході: "Коли Росія каже, що захищає власні кордони - це дуже небезпечно"

Глава держави розповів, що РФ спеціально намагається показати накопичення військ, постійно приганяючи і відганяючи техніку з українського кордону.

Президент України розповів про ситуацію на кордоні з Росією. За його словами, ситуація поки під контролем.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції 26 листопада.

"Ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, кількість військових там зараз менша. Їх більше, ніж на момент припинення вогню", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що поблизу українського кордону йде "дуже часта ротація" техніки.

"Це для того, щоб показувати нам, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки. Її привезли, а потім відвезли", — розповідає глава держави.

Президент підкреслює, що наразі триває "дуже небезпечна риторика" з боку Росії. У Кремлі заявляють про "захист своїх кордонів".

"Ця історія з НАТО завжди працювала на їхнього внутрішнього споживача. Вони кажуть що ми захищаємо (власні кордони - ред.). Коли Росія каже, що захищає власні кордони - це дуже небезпечно", — заявив Зеленський.

Читайте також: