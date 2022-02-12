Зеленський проводить переговори з Трюдо щодо російської агресії проти України

Голова МЗС запевнив, що "дипломатія працює в буквальному сенсі 24 години на добу, без вихідних".
Увечері суботи, 12 лютого, після телефонних переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном президент України Володимир Зеленський має розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це в прямому ефірі ТСН.19:30 повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"За останні місяці цієї ескалації я отримував інформацію про найрізноманітніші сценарії (можливого російського військового вторгнення до України - ред.). І жоден з них станом на зараз не був реалізований, тому що працює дипломатія. І навіть, якщо щось планувалося, нам вдалося цьому запобігти. Зараз ми 24 години на добу на зв'язку з партнерами. Президент України щойно завершив розмову з президентом Франції. І просто зараз він говорить з прем'єр-міністром Канади", - сказав Кулеба.
Голова МЗС додав, що матиме переговори з турецьким колегою.
"Тому дипломатія працює в буквальному сенсі 24 години на добу, без вихідних для того, щоб саме дипломатичний трек все-таки залишався основним для врегулювання цієї ситуації", - зазначив міністр закордонних справ.
Нагадаємо, нині відбувається чимало телефонних розмов та відеоконцеренцій за участю міжнародних лідерів, де головна тема - російська агресія проти України. Зокрема, 12 лютого президент США Джо Байден переговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Перед тим Путін поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. А Макрон - із президентом України Володимиром Зеленським.
Агентство France-Presse повідомило, що Макрон також проведе переговори з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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