Зеленський проводить переговори з Трюдо щодо російської агресії проти України

Голова МЗС запевнив, що "дипломатія працює в буквальному сенсі 24 години на добу, без вихідних".

Увечері суботи, 12 лютого, після телефонних переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном президент України Володимир Зеленський має розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це в прямому ефірі ТСН.19:30 повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"За останні місяці цієї ескалації я отримував інформацію про найрізноманітніші сценарії (можливого російського військового вторгнення до України - ред.). І жоден з них станом на зараз не був реалізований, тому що працює дипломатія. І навіть, якщо щось планувалося, нам вдалося цьому запобігти. Зараз ми 24 години на добу на зв'язку з партнерами. Президент України щойно завершив розмову з президентом Франції. І просто зараз він говорить з прем'єр-міністром Канади", - сказав Кулеба.

Голова МЗС додав, що матиме переговори з турецьким колегою.

"Тому дипломатія працює в буквальному сенсі 24 години на добу, без вихідних для того, щоб саме дипломатичний трек все-таки залишався основним для врегулювання цієї ситуації", - зазначив міністр закордонних справ.

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Нагадаємо, нині відбувається чимало телефонних розмов та відеоконцеренцій за участю міжнародних лідерів, де головна тема - російська агресія проти України. Зокрема, 12 лютого президент США Джо Байден переговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Перед тим Путін поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. А Макрон - із президентом України Володимиром Зеленським.

Агентство France-Presse повідомило, що Макрон також проведе переговори з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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