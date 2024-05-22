Зеленський різко висловився про переговори з Росією та бездіяльність Заходу: гучні заяви з нових інтерв’ю

Збивайте російські ракети, захистіть українську енергетику та дозвольте бити по Росії. Саме ці три умови дозволять Україні вижити та перемогти. Володимир Зеленський дав інтерв’ю провідним західним медіа і емоційно звернувся до партнерів України.

Як Захід своєю бездіяльністю дозволив росіянам просунутись на Харківщині, де зараз насправді проходять найважчі бої на фронті, а також про повернення українських територій, помилки влади та коли, зі слів Зеленського, в Україні може запанувати мир? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зеленський дав гучні інтерв’ю

Інтерв’ю Зеленського провідним західним медіа — це завжди непересічна подія. Так трапилося і цього разу. 21 травня свої бесіди з президентом України випустили одразу кілька топЗМІ — Reuters та The New York Times. Обидві дуже важливі, адже йдеться про головне — ситуацію на фронті, допомогу партнерів та бачення майбутнього України. Саме про це і поговоримо. Перша тема під прицілом журналістів — Харківщина і одразу жорстке питання від Reuters: “Як росіянам вдалося вдертися і перетнути кордон?”. Зеленський не приховує, що ситуація була складна.



“Сьогодні ситуація контрольована. Тиждень тому було складніше. У момент перетину кордону росіяни застосували потужні системи РЕБ, не було зв’язку між бригадами. По нас били далекобійною артилерією із застосуванням великої кількості КАБів. Завдяки цьому росіяни просунулися на Харківському напрямку. Небагато, найглибша точка — 10 кілометрів”, — заявив президент.

Про ситуацію на фронті

Наразі ситуація контрольована, росіян вдалося зупинити і так, що тим прийшлося вигадувати нові цілі свого наступу. Відчувши, що їх зустріли боєм, а йти далі вже немає сил, Москва одразу відмовилась від захоплення Харкова. Путін заговорив про міфічну “буферну зону”, а дії його військ сповільнились. Але не все так просто, каже Зеленський. Поки всі українці змістили свою увагу і прискіпливо слідкують за ворогом на Харківщині, росіяни наступають на Донеччині.



“Зараз ситуація на фронті складна, тому що почалася нова хвиля російського наступу на Харківському напрямку. Та водночас дуже потужна хвиля йде на Донбасі, але ніхто навіть не помічає, що саме на Донбаському напрямку (Курахівський, Покровський напрямки, Часів Яр) боїв більше, ніж на Харківському”, — сказав Зеленський.

Дані від Генштабу ЗСУ

Підтверджують цю інформацію і в Генеральному штабі. Станом на вечір 21 травня найгарячішим напрямком був Покровський, що на Донеччині. Росіяни там проводять десятки штурмів на день. Гаряче під Очеретиним, Новоселівкою Першою, Сєвєрним та Нетайлово. Під тиском ворога Силам оборони доводиться маневрувати, щоб зберегти людей та стримати наступ.

Україні потрібна ППО

Далі мова йшла про ППО і тут уже незручні питання ставив саме Зеленський. Президент вкотре закликав партнерів закрити небо над Україною. На думку Зеленського, недавня масована атака Ірану по Ізраїлю показала справжні спроможності НАТО. Там не бояться збивати ракети над чужою територією, не бояться давати Ізраїлю всю необхідну зброю для самозахисту. Там жодних “червоних ліній” не існує.

Якщо не допомагаєте збивати — передайте літаки. Зеленський вкотре наголосив, що загострення в Ізраїлі показало всьому світу — жодних відмовок більше не існує. У країн НАТО є літаки, коли вони потрібні. А Україні вони вкрай необхідні.

На Заході дуже бояться Путіна?

Питали про це президента і журналісти The New York Times. На Заході ніби досі бояться провокувати Росію. Зеленський вважає це нісенітницями та пустими виправданнями, адже збивати російські літаки з пілотами на борту партнерів ніхто не просить. Йдеться лише про ракети.



Дайте сім! Саме стільки ЗРК Patriot необхідно Україні, щоб захисти найбільші міста та найважливіші об’єкти, зокрема українську енергетику. Натякнув президент і на можливу дату, коли це питання вирішать.

“«Можемо отримати сім?» Він сказав, що Україні потрібно більше систем Patriot, але вона погодиться на цю кількість, щоб захистити регіони, які є ключовими для національної економіки та енергетичного сектору. Він припустив, що рішення може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

«Ви вважаєте, що це забагато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні?» запитав він. «За країну, яка сьогодні бореться за свободу та демократію в усьому світі?»”, — пише NYT.

ЗСУ не дають воювати на повну?

Америка ж має дозволити Україні би її зброєю по Росії, адже саме це дає росіянам шанси проривати український кордон, як це вони зробили на Харківщині. На цьому наголосив в інтерв’ю Financial Times і секретар РНБО України Олександр Литвиненко. За його словами, Путін досі бажає захопити більше українських територій, зокрема Харків. Саме для цього він нещодавно поставив замість Шойгу нового міністра оборони.

Зеленський про мир з РФ

А от Зеленського запитали і про можливий мир з Росією. Ця тема — знову одна з найгарячіших, адже в середині червня в Швейцарії відбудеться перший Саміт миру для України, де вже точно будуть присутні лідери країн Великої сімки, а також низка потужних держав Глобального півдня, як то Індія — партнер Росії по БРІКС.

Активізувався і Путін і пішов перевіреною тактикою. Він нібито готовий до миру, але лише на російських умовах — тих, які росіяни озвучили у березні-квітні 2022 року в Стамбулі. Нагадаємо, тоді йшлося про нейтральний статус України, значне зменшення ЗСУ та “підвішений” статус для тимчасово окупованих територій, зокрема Криму. На ці умови Україна не піде, про це неодноразово наголошували в Києві.

У Швейцарії ж Зеленський планує домовитись з партнерами про три важливі пункти, озброївшись якими, всі разом будуть тиснути на РФ. Йдеться про ядерну безпеку на ЗАЕС, обмін полоненими “всіх на всіх” та повернення всіх українських дітей, яких викрали росіяни.

Запитали президента, чи не хоче він, як колись, поговорити з Путіним. Зеленський вважає, що діалогу з ним не може бути, адже кремлівський диктатор бажає лише повного знищення України.

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