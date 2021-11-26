Зеленський розповів, чи скоротять кількість депутатів Верховної Ради

Президент зазначив, що зменшення кількості депутатів - це важливе питання.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що в Україні планують зменшити кількість депутатів Верховної Ради.
Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.
"Депутати дуже хочуть скорочуватись до тих пір, поки вони не стають депутатами Верховної Ради. Я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення депутатів, і воно буде обов'язково зроблене. Це важливо", - пояснив президент.
Нагадаємо, під час опитування Зеленського в 2020 році одним із питань було скорочення депутатів Парламенту до 300 осіб.
Також у серпні 2019 року Зеленський ініціював законопроєкт, яким, зокрема, пропонується зменшити кількість народних депутатів до трьохсот. Документ уже був попередньо схвалений Верховною Радою та визнаний Конституційним судом законним.
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