Зеленський розповів, чи скоротять кількість депутатів Верховної Ради

Президент зазначив, що зменшення кількості депутатів - це важливе питання.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в Україні планують зменшити кількість депутатів Верховної Ради.

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Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"Депутати дуже хочуть скорочуватись до тих пір, поки вони не стають депутатами Верховної Ради. Я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення депутатів, і воно буде обов'язково зроблене. Це важливо", - пояснив президент.

Нагадаємо, під час опитування Зеленського в 2020 році одним із питань було скорочення депутатів Парламенту до 300 осіб.

Також у серпні 2019 року Зеленський ініціював законопроєкт, яким, зокрема, пропонується зменшити кількість народних депутатів до трьохсот. Документ уже був попередньо схвалений Верховною Радою та визнаний Конституційним судом законним.

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