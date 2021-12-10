Зеленський розповів, чи відмовиться Україна від вступу до НАТО через погрози Росії

Зеленський розповів, чи відмовиться Україна від вступу до НАТО через погрози Росії

Президент наголосив, що українська армія - це найміцніший альянс.

Путін та Байден не вирішуватимуть, чи повинна Україна вступати до НАТО. Це має зробити український народ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Мосейчук на каналі "1+1" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми з Байденом не обговорювали, що Україна повинна відмовитися від НАТО і піти на компроміс з Росією. Мені здається, Байден це сказав публічно, що НАТО - це не вибір США чи Росії, не вибір країн-членів Альянсу. Це - вибір громадян України. На жаль, він не додав, що вирішують не громадяни України, а країни-члени Альянсу", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що неважливо, що заявляє Путін, а важливо те, що думає про НАТО український народ. Президент додав, що українська армія - це найміцніший альянс.

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