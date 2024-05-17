Зеленський розповів, чому Блінкен приїжджав до України

Президент України Володимир Зеленський розповів, яка була мета візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 16 травня.

Глава держави розповів, що одна з цілей візиту Блінкена – допомога для України на 2 млрд дол. і пропозиції США щодо гарантій безпеки.

"Його мета? По-перше – пакет у два мільярди доларів. По-друге – пропозиції від США щодо гарантій безпеки. Драфт Договору про гарантії безпеки вже є", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що на зустрічі з Блінкеном також "обговорили наше бачення Саміту НАТО. Вони почули наше бачення, прийняли цю інформацію і повернуться зі зворотній зв’язком".

"Головне питання – ППО, на якій стадії знаходиться діалог з тією чи іншою країною, в якої є відповідні системи; де ми їх бачимо, де партнери їх бачать; коли це може бути і що для цього потрібно зробити", – розповів президент України.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва 15 травня Блінкен заявив, що США виділять додаткові 2 млрд дол. військової допомоги для України.

Політик також анонсував, що впродовж наступних кількох тижнів Україна і СШВ можуть підписати угоду у сфері безпеки на 10 років.

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