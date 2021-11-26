Зеленський розповів, коли українці зможуть побачити документи із закритих засідань РНБО

Крім того, президент вказав, що нині РНБО є потужним органом.

Президент Володимир Зеленський пояснив, яким чином відбуваються засідання Рада національної безпеки і оборони України (РНБО). Деякі ухвалені рішення, направлені на безпеку державу, і вони є закритими для широкого загалу, інші - доступні для суспільства.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"Щодо засідань РНБО. Є дві речі: закриті рішення, їх дуже багато ухвалюється і ви про них навіть не знаєте, бо вони направлені на безпеку нашої держави... Ці важливі документи ви не зможете побачити. Або побачите тоді, як мине час і їх можна буде відкривати. А інші рішення РНБО, які не проходять в таємному форматі, наше суспільство бачить", - пояснив Зеленський.

Крім того, президент вказав на відмінність нинішніх засідань РНБО від тих, які відбувалися раніше. За його словами, раніше про "рішення РНБО ніхто не знав, або не звертав уваги".

"Був такий пасивний орган, який всі називали "кладовищем збитих льотчиків", а сьогодні це потужний орган", - зауважив Зеленський.

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