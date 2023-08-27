Зеленський розповів, навіщо Україні гарантії безпеки і чого бояться в НАТО

Україна не відмовляється від курсу на членство в Альянсі, зазначив президент.

Україні потрібні гарантії безпеки від країн НАТО, проте деякі країни Альянсу побоюються бути втягнутим у відкрите збройне протистояння з Росією.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Ми не відмовляємось від НАТО, це гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Потім ці гарантії безпеки можуть зменшитись, хтось може відмовитись, напевно. Але нам це потрібно на шляху до НАТО. Єдине що боялись партнери на шляху до НАТО – дві речі: застосування їх військових, бо ніхто не хоче бути втягнутим у війну в Україні особовим складом, бо це буде війна НАТО, це третя світова. І цими гарантіями безпеки ми даємо цю можливість", - зазначив президент.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план Б".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував продовження у вересні переговорів щодо безпекових гарантій для України. Він зауважив, що скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн "до спільної безпекової архітектури".

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