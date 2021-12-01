Зеленський розповів про спрямування коштів від нового податкового закону

Він привітав олігархів з тим, що стануть інвесторами для українських дітей.

Президент України подякував депутатам за закон 5600, який збільшує ренту за використання природних ресурсів.

Володимир Зеленський проголосив це у звернення до депутатів.

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"Вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон 5600, який збільшує рентну плату за використання природних ресурсів України, кожного українця. Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей", - заявив він.

Зеленський анонсував створення в Україні економічного паспорта українця. "Відповідно до нього всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти саме в Україні чи купівлі власного житла. Наші олігархи стануть інвесторами наших дітей", - заявив президент.