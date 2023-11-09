Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про втрати ЗСУ на фронті та заявив, у який спосіб може закінчитися війна. Своє слово сказали й США. Тим часом в Росії дивно взлетіли цифри виробництва автівок, якими відкупляються від родин загиблих. Подробиці читайте в ексклюзивному матеріалі Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Заява Зеленського

Зеленський виступив через відеозв'язок на конференції Reuters Next. Під час якої заговорив про українські та російські втрати, але зробив це філігранно.

"Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше", - сказав український президент.

Ситуація на фронті станом на 9 листопада

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Не забуваємо, що Росія у декілька разів більша за Україну як територіально, так і за кількістю населення. Лише за 8 листопада ЗСУ ліквідували 1080 російських солдат. А станом на 9 листопада втрати окупантів у війні проти України становлять близько 308 720 бійців загиблими та пораненими. Нагадаємо, що Володимир Путін часткову могілізацію на Росії запровадив ще від 21 вересня 2022 року. Згодом міністр мінубивств Шойгу заявив, що в ході мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів, які пройдуть підготовку перед відрядженням у, так звану, зону "СВО". А Держдума РФ дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини, оті, так звані, загони "Шторм-Z". Свої втрати Росія не визнає, а за загиблих бійців родинам дарують шубки.

Чому в Росії розрослося виробництво автомобілів?

Іншим перепадає побільше. Дають ціле авто, правда, "Ладу". До слова, втрати Росія не визнає, а от виробництво автівок раптово злетіло вгору. У жовтні 2023 року "АвтоВАЗ" встановив новий рекорд із продажу, реалізувавши 40,9 тисячі автомобілів. Це найкращий результат за останні 10 років. Загалом за підсумками цього року було продано 283,5 тисячі нових машин. Це на 98% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такого напливу ще не було, тачки штампують як можуть, бо відкупатися від сімей якось треба. Правда, перепадає все одно не усім, бо більшість знищених військових у Росії вважають не мертвими, а зниклими безвісти, щоб не виплатити зайву копійку чи не подарувати зайву автівку.

Зеленський про перемогу

Водночас Володимир Зеленський заговорив і про перемогу над окупантами й назвав єдиний спосіб у який може закінчитися війна.

"Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну", - наголосив президент України.

Що каже Байден?

Україна не готова поступатися територіями і Путіну це потрібно нарешті втямити. У тому, що усі міста й села будуть повернуті під контроль ЗСУ твердо впевнений і президент США Джо Байден. Водночас США мають намір і надалі надавати Україні військову підтримку. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Що знищили ЗСУ за добу?

А поки ж боротьба продовжується, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляють у Генштабі. Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Дивитися всім! Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни!".

Нагадаємо, в "Азові" розповіли, що слід змінити у підходах до мобілізації в Україні.

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