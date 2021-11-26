Зеленський розповів про ймовірність під час наступних виборів проголосувати онлайн

Про це глава держави сказав під час прес-конференції 26 листопада.

Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції наголосив, що делегувати право обирати президента народним депутатам буде не законно.

"Це якби у нас було, як у парламентських республіках, але вони залишили посаду президента, який ні на що не впливає. Там народ обирає партію і через це обирають прем’єр-міністра, формують уряд, а потім парламентарі обирають президента. Так є. Але це ж зміна нашого устрою. Депутати обирати президента не будуть. Ми це не плануємо. А як буде далі – не знаю. Будуть інші керівники держави", — заявив Зеленський.

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На питання журналістки про зміну конституції задля цього президент сказав: "Як це можна зробти? Це неможливо зробити. Депутати не будуть обирати президента України".

Крім того, Президент України зазначив, що наступні вибори, можливо, будуть мати функцію онлайн-голосування. При цьому Зеленський не вказав, яким саме чином це відбуватиметься. При цьому президент наголосив, що люди й надалі зможуть голосувати звичним способом у кабінках.

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн голосування. Це було б дуже круто. Але це не відміняє голосування (офлайн - ред). Через рішення законодавства можуть бути онлайн вибори. Чи це через Дію? Зовсім не факт", — розповів глава держави.

Він зазначив, що питання щодо онлайн виборів проробляє Міністерство цифрової трансформації України. Проте таке рішення не може бути чинним без схвалення Верховної Ради.

"Ми проробляємо (питання онлайн-голосування - ред.) з найкращими компаніями. Цифрову митницю, електронні вибори, а також перепис населення ми проробляємо з двома компаніями: Microsoft і Apple. Але про це дуже предметно може розповісти Михайло Федоров", — зазначив президент.

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